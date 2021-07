Un footballeur arrêté pour des crimes sexuels présumés contre des mineurs

in

20/07/2021 à 09:50 CEST

Lio en Premier League, qu’il considère comme l’un de ses footballeurs, son identité n’est pas encore connue, seulement qu’il a 31 ans, il a été arrêté vendredi dernier pour soupçonnés de crimes sexuels présumés contre des mineurs, comme rapporté par le Daily Mail ‘,’ Mirror ‘et’ The Sun ‘. Police du Grand Manchester a arrêté le joueur vendredi dernier à son domicile, qu’ils ont également fouillé, et a ensuite été libéré sous caution, dans l’attente d’enquêtes ou de preuves supplémentaires : “La police a confisqué plusieurs objets. Et il a été interrogé dans le cadre de crimes très graves.”, comme l’ont souligné les médias anglais après avoir parlé avec les autorités.

Loin de son club, Everton ?

Le footballeur a déjà été séparé de son club en attendant que tout ce problème soit résolu.

Bien qu’il ne soit pas encore possible de déterminer s’il joue pour Everton, le club de Liverpool a publié une brève déclaration sur son site Internet : “Nous pouvons confirmer que nous avons suspendu un joueur de la première équipe en attendant une enquête policière. Le Club continuera à soutenir les autorités dans leurs consultations et ne fera aucune autre déclaration pour le moment. »

Les journaux anglais ont affirmé que les coéquipiers sont très touchés Pour les nouvelles.