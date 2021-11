Un footballeur « aurait pu être aveuglé » par un feu d’artifice qui a explosé sur le terrain

Un feu d’artifice explose sur le terrain lors d’un match de football dans l’Essex (Hashtag United)

Une vidéo choquante montrait un footballeur tombant au sol après avoir été touché par un feu d’artifice lors d’un match.

L’incident s’est produit alors que l’équipe de réserve de Hashtag United affrontait les réserves des Concord Rangers vendredi au Len Salmon Stadium de Basildon.

Le match de la division réserve de l’Essex Senior League a été abandonné après que le feu d’artifice a explosé autour des jambes du joueur de Hashtag Matas Skrna.

Le fondateur du club, Spencer Owen, a déclaré que l’explosion aurait pu « aveugler » l’un des joueurs.

« Encore une autre raison à ajouter à la liste des raisons de limoger les feux d’artifice », a-t-il tweeté après le match.

« Les propriétaires de chiens savent exactement ce que je dis. Content que Matas aille bien.

« Quelques centimètres de différence et notre garçon aurait pu être aveuglé. Ce n’est pas non plus le seul match de football qui s’est produit hier soir.

Nous nous attendons à des feux d’artifice chaque fois que @hashtagutd joue mais pas comme ça ! Notre joueur, Matas Skrna, va bien heureusement mais cela aurait pu être mauvais ! Jeu abandonné à 2-0 car la maison d’où provenaient les feux d’artifice refusait de s’arrêter. Deux autres ont atterri près du terrain. La police a été prévenue. Être prudent. pic.twitter.com/YP22OaLDb6 – Hashtag United (@hashtagutd) 5 novembre 2021

Un porte-parole de Hashtag a déclaré qu’un volontaire s’était rendu dans une maison voisine et lui avait demandé s’il pouvait arrêter ses feux d’artifice.

Ils ont déclaré que la famille avait continué son spectacle, ce qui a conduit à l’abandon du match, après quoi le feu d’artifice s’est arrêté.

« Nous nous attendons à des feux d’artifice chaque fois que @hashtagutd joue, mais pas comme ça! » Le compte de Hashtag a tweeté.

« Notre joueur, Matas Skrna, va bien, heureusement, mais cela aurait pu être mauvais ! »

Hashtag a ajouté que la police avait été avertie.

Metro.co.uk a contacté la police d’Essex pour commentaires.

Hashtag United est un club de football et d’esports de l’Essex qui a été formé en 2016 par le présentateur et personnalité des médias sociaux, M. Owen.

Le club a une équipe masculine qui joue dans le huitième niveau et une équipe féminine qui joue dans le quatrième niveau.

