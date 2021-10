Un footballeur de Bournemouth diagnostiqué avec un lymphome de Hodgkin

13/10/2021 à 18:43 CEST

.

David ruisseaux, footballeur de la Bornemouth, l’équipe du Championnat (Deuxième division anglaise) avez un lymphome hodgkinien, un type de cancer qui affecte le système immunitaire. Le footballeur gallois de 24 ans a confirmé la nouvelle via ses réseaux sociaux après être tombé du dernier appel du Pays de Galles en raison d’une maladie.

« J’ai reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien au deuxième stade et je commencerai un traitement pour le guérir la semaine prochaine. Bien que cela ait été un choc pour moi et ma famille, le pronostic est positif et je suis confiant de pouvoir me rétablir complètement et de rejouer dès que possible« , a déclaré Brooks, qui cette saison a disputé neuf matchs et marqué trois buts pour Bournemouth.

« Je voulais remercier tout le monde dans la fédération anglaise du Pays de Galles car sans leur attention rapide et sans leur équipe médicale, nous n’aurions peut-être pas détecté la maladie. Je tiens également à remercier Bournemouth pour toute leur aide et de fréquentation au cours de la semaine écoulée », a ajouté le jeune homme.

La joueuse de tennis espagnole Carla Suárez a surmonté ce type de cancer il y a quelques mois, après un traitement intensif, et a pu retourner sur les courts pour jouer plusieurs tournois et dire adieu au tennis lors du dernier US Open, bien qu’elle jouera également le Billie Jean. Roi d’Espagne en novembre.