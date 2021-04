Un fort rallye haussier est-il en préparation?

Le prix de l’Ether (ETH) a éclaté pour la première fois en 23 jours dans sa paire Bitcoin (BTC). Cela fait suite à une annonce très médiatisée de Visa d’utiliser USDC, une pièce stable basée sur la blockchain Ethereum.

Bien que l’ETH / BTC ait connu une forte cassure technique, la tendance haussière a été alimentée par des catalyseurs fondamentaux fermes, soutenant le cas haussier à court terme de l’ETH.

Selon le trader pseudonyme connu sous le nom de «Rekt Capital», Ethereum était sur le point de sortir de sa structure de marché triangulaire plusieurs fois depuis janvier 2021.

Cependant, chaque fois qu’il a tenté de s’en sortir, l’ETH a vu un rejet assez important de la zone de résistance.

Graphique ETH / USD 1 jour avec lignes clés. Source: Rekt Capital, TradingView.com

Pour la première fois en près d’un mois, l’ETH commence à remonter au-delà de son niveau de résistance au sommet du triangle, marquant sa troisième tentative de cassure en trois mois. Le commerçant a déclaré:

« Est sorti de son triangle. Mais il s’est rallié directement à la résistance rouge (dernière résistance avant les nouveaux sommets de tous les temps) Et alors que cette résistance pourrait forcer l’ETH à effectuer un nouveau test du triangle … Un nouveau test réussi entraînerait probablement un dépassement. rouge. »

Rookie, un autre trader pseudonyme bien connu, a également déclaré que la structure technique du marché d’Ethereum semblait optimiste.

Le trader a expliqué qu’il prévoyait qu’Ethereum surperformerait Bitcoin d’avril à juin, considérant qu’il a commencé à voir un élan sur la paire ETH / BTC.

La paire ETH / BTC a stagné continuellement depuis début mars, même lorsque Bitcoin a connu une forte tendance à la hausse à environ 60000 $.

Maintenant, la paire ETH / BTC a éclaté pour la première fois depuis le 9 mars, ravitaillant son élan technique alors qu’elle se dirige vers 2000 $. Rookie a noté:

« On s’attend à ce qu’Ethereum surclasse Bitcoin pour tout le T2. »

Pendant ce temps, les données de Glassnode montrent que le nombre d’adresses Ethereum actives a atteint un sommet d’un mois à 33257.

Adresses actives d’Ethereum. Source: Glassnode

Le nombre croissant d’adresses actives indique que l’activité des utilisateurs sur la blockchain Ethereum augmente parallèlement au prix.

Pour tout protocole de blockchain, le rallye du prix de son jeton sous-jacent complété par une augmentation de l’activité des utilisateurs est une tendance optimiste car une blockchain en son cœur est un réseau de transfert de valeur.

En plus de cela, la valeur totale bloquée dans les prêts DeFi sur Ethereum n’a cessé d’augmenter depuis 2020. Un investisseur et chercheur pseudonyme Ethereum connu sous le nom de DCinvestor a déclaré:

« Croyez-le ou non, c’était un refrain courant il y a quelques années lorsque DAI a été lancé, les gens ne l’ont pas compris, et ils ont évité les prêts garantis, mais les chiffres ne mentent pas maintenant, cela devient le fondement d’un nouvel hyper-capital monde efficace en cours de construction sur #Ethereum via #DeFi. «