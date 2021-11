Un fossile de serpent à quatre pattes considéré comme le chaînon manquant vient d’être démystifié

Les scientifiques pensaient à l’origine qu’un fossile trouvé en 2015 était le « serpent à quatre pattes » manquant. Maintenant, une nouvelle étude dit que le fossile n’est pas du tout un serpent.

Un article publié à l’origine en juillet 2015 détaillait un fossile que les chercheurs pensaient être un serpent à quatre pattes. À l’époque, le fossile a reçu une reconnaissance mondiale pour le rôle qu’il pourrait éventuellement jouer dans l’évolution. Cependant, en 2016, des allégations selon lesquelles le fossile pourrait ne pas être du tout un serpent ont commencé à faire surface. Bien que quelques années se soient écoulées, un examen approfondi a plutôt trouvé qu’il s’agissait d’un lézard dolichosauridé du Crétacé inférieur.

Pourquoi les scientifiques recherchent un chaînon manquant

Les deux parties du fossile de Tetrapodophis amplectus seraient un serpent à quatre pattes. Source de l’image : David M. Martill / Université de Portsmouth

L’un des problèmes auxquels sont confrontés les scientifiques qui étudient l’évolution est l’absence de maillons dans la chaîne évolutive. Pouvoir remplir l’un de ces chaînons manquants avec un serpent à quatre pattes répondrait à beaucoup de questions.

« Il a longtemps été compris que les serpents sont membres d’une lignée de vertébrés à quatre pattes qui, en raison de spécialisations évolutives, ont perdu leurs membres », a déclaré Michael Caldwell, auteur principal de l’étude (via Phys.org).

« Quelque part dans les archives fossiles des anciens serpents se trouve une forme ancestrale qui avait encore quatre pattes. Il a donc été prédit depuis longtemps qu’un serpent à quatre pattes serait trouvé sous forme de fossile. »

Beaucoup pensaient que le fossile trouvé en 2015 aiderait à répondre à ces questions. D’autres, comme Caldwell et ses co-auteurs, ont remis en question la validité des origines du fossile. L’étude détaille comment de multiples erreurs de caractérisation de l’anatomie et de la morphologie du fossile ont conduit aux conclusions initiales. Après une inspection plus approfondie, Caldwell et ses pairs conviennent que le fossile est très probablement celui d’un lézard éteint du Crétacé connu sous le nom de dolichosaure.

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour démystifier ?

Notre nouveau papier : #Tetrapodophis est un minuscule mosasauroid (dolichosaure), pas un serpent à 4 pattes ! Dirigé par Mike Caldwell @UAlberta, avec @paleoTsimoes

Randy Nyman, @ReiszRobert, Ale Palci, Fernando Garberoglio Accès gratuit https://t.co/DBoq3QrN4V#fossiles #herpétologie @samuseum @flinders pic.twitter.com/ivfwjS7ehk – Michael SY Lee (biologiste) (@michael_s_y_lee) 18 novembre 2021

Alors que des affirmations ont commencé à faire surface dès 2016 au sujet du fossile et de la créature qu’il contient, il a fallu à Caldwell et aux autres auteurs de l’article plus de cinq ans pour terminer leur étude, en grande partie en raison de l’accès limité au spécimen.

« Il n’y avait pas de permis approprié pour le retrait original du spécimen du Brésil et, depuis sa publication originale, il a été conservé dans une collection privée avec un accès limité aux chercheurs », a expliqué Tiago Simões. Simões est co-auteur de l’article et paléontologue brésilien. La découverte représente la découverte de l’un des plus petits squamates jamais trouvés, selon Simões.

Il y a beaucoup à digérer dans le rapport original. Pour l’instant, cependant, les scientifiques devront continuer à chercher son chaînon manquant.