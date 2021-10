Un fournisseur de médicaments de Mac Miller plaide coupable à une accusation de fentanyl, 20 ans maximum

L’homme que les procureurs disent a fourni les pilules mortelles qui ont tué Mac Miller a reconnu avoir commis des actes répréhensibles – conclure un accord de plaidoyer qui pourrait le voir derrière les barreaux pendant longtemps.

Selon les documents judiciaires, obtenus par TMZ, Stephen Walter a plaidé coupable auprès du gouvernement fédéral pour un chef de distribution de fentanyl. L’autre accusation liée à la drogue – complot en vue de distribuer une substance contrôlée – a été abandonnée.

Les procureurs ont allégué que Walter était celui qui a indirectement donné au prétendu revendeur de Mac, Cameron James Pettit, comprimés mortels de Percocet qui ont fini par provoquer la OD. Comme nous l’avons signalé, Pettit a contacté Walter … qui a ensuite envoyé un coureur pour les déposer cette nuit fatidique.

En ce qui concerne ce qui est sur la table pour la punition … les docs notent qu’il y a une peine maximale qu’il pourrait encourir – plus de 20 ans de prison – plus une liberté surveillée à vie et une amende de 1 million de dollars. Les procureurs recommandent 17 ans de prison et 5 ans de liberté surveillée.

Il y a aussi ce … les procureurs tiennent à dire que Walter plaidant coupable ici signifie qu’il était pleinement conscient de ce qu’il mettait en gage cette nuit-là – des pilules d’oxycodone contrefaites contenant du fentanyl.

Et, rappelez-vous … Walter était DÉJÀ sur libération surveillée d’une précédente affaire de drogue dans laquelle il était impliqué.