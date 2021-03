Un fournisseur de Primark au Myanmar accusé d’avoir enfermé des travailleurs dans une usine après des manifestations

// Jusqu’à 1000 travailleurs de GY Sen, un fournisseur birman de Primark, auraient été enfermés dans une usine pour les empêcher de manquer des quarts de travail

// Les travailleurs voulaient participer à des manifestations contre le coup d’État qui balayaient le Myanmar

// GY Sen nie les allégations; Primark suspend les commandes de l’usine et lance une enquête

Un fournisseur de Primark au Myanmar a été accusé d’avoir enfermé des travailleurs dans une usine pour les empêcher de participer à des manifestations contre le coup d’État le mois dernier.

Selon Le gardien, jusqu’à 1000 ouvriers d’usine de confection employés par GY Sen ont accusé leurs supérieurs de les avoir enfermés dans l’usine pour les empêcher de s’absenter du travail en participant à des manifestations dans la ville de Yangon le 18 février.

Les travailleurs auraient pu se libérer après quelques heures.

LIRE LA SUITE: H&M arrête la production au Myanmar après le décès de manifestants

Cependant, 20 travailleurs auraient été licenciés pour avoir manqué des équipes afin de participer à des manifestations.

Un porte-parole de GY Sen a démenti les allégations selon lesquelles des travailleurs auraient été enfermés ou licenciés pour avoir pris part à des mouvements de désobéissance civile dirigés par plusieurs secteurs clés à travers le Myanmar.

Les ouvriers des usines de confection ont été parmi les premiers à protester contre le coup d’État militaire du mois dernier.

Selon Le gardien, Primark a lancé une enquête sur l’usine de GY Sen en question le 5 mars en réponse aux préoccupations soulevées par une organisation syndicale locale.

Les préoccupations soulevées n’ont pas été précisées.

Primark a également reconnu les «allégations très graves» et a déclaré qu’il ne passerait aucune autre commande à l’usine tant que son enquête ne serait pas terminée.

«Nous travaillerons avec notre fournisseur et, le cas échéant, d’autres tiers de confiance», a déclaré Primark Le gardien.

«Si l’usine a enfreint notre code [of conduct], nous travaillerons avec le fournisseur et l’usine pour résoudre tout problème. »

Le détaillant a ajouté: «Notre priorité absolue est d’assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs et de garantir le respect de leurs droits et libertés.

«Compte tenu de la situation actuelle au Myanmar, nous prévoyons que la conduite de l’enquête pourrait être plus difficile que d’habitude.

Travailleurs d’usine parlant à Le gardien accusent également GY Sen de les avoir obligés à s’acquitter de charges de travail excessives ou ont été menacés de licenciement s’ils ne prenaient pas de quarts de travail supplémentaires.

Le gardien a également déclaré avoir vu des fiches de paie fournies par les travailleurs indiquant qu’ils étaient payés l’équivalent de seulement 60 pence de l’heure pour faire des heures supplémentaires.

Un porte-parole de GY Sen a nié que les travailleurs n’étaient pas payés correctement.

«Nous les avons payés [for overtime] selon le taux standard en vertu de la loi », ont-ils dit.

Selon l’UE et l’ONU, le secteur de l’habillement du Myanmar employait environ 700000 travailleurs avant la pandémie de Covid-19 et représentait plus de 30% des exportations du pays en 2019.

