un foyer de contagions aggravé par la variante Delta

07/07/2021 à 08:00 CEST

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de Harvard et publiée par la prestigieuse revue Jama Internal Medicine, conclut que les anniversaires en famille étaient une source importante d’infections au Covid-19.

C’est une étude réalisée aux États-Unis, mais aujourd’hui on sait déjà que les données liées au SARS-CoV-2 sont tout à fait applicables à presque tout le monde, du moins en termes d’infectiosité et de contagion.

Et bien que lorsque le coronavirus battait son plein, il était facile de penser que sortir avec des inconnus était le plus contagieux & mldr; Cette nouvelle étude constate, après une analyse minutieuse, que les personnes les plus proches et les plus beaux moments étaient également une grande source de propagation virale.

Contagions analysées avec une méthode créative

Comment est-il possible que des chercheurs aient pu tirer de telles conclusions, si les moments qu’ils analysent sont éminemment privés ?

La réponse est aussi simple que laborieuse : parce que les chercheurs de Harvard, de RAND Corporation et de Castlight Health ont utilisé une méthode créative pour les trouver.

Pour ce faire, ils ont utilisé les données de l’assurance maladie et étudié les taux de Covid-19 dans les familles pendant les deux semaines suivant l’anniversaire de l’un d’entre eux.

Ainsi, ils sont arrivés à la conclusion qu’un anniversaire familial récent augmentait le risque de contagion du coronavirus de près d’un tiers, du moins dans les endroits où le virus était suffisamment répandu.

Une théorie comptable

Après de nombreuses analyses, les chercheurs prétendent pouvoir affirmer, presque avec certitude, qu’il y a eu un risque accru de contagion à partir des fêtes d’anniversaire.

Et s’il est vrai que les polices d’assurance ne permettent pas de savoir si l’un des nouveaux infectés avait organisé une fête pour célébrer son anniversaire, ils ont trouvé un schéma qui suggère clairement un lien.

Parce que lorsqu’ils ont utilisé les dates d’anniversaire réelles dans leur étude ou examiné les diagnostics quelques semaines après les anniversaires, ils ont trouvé une confirmation qui ne s’est pas présentée lorsqu’ils ont fait la même étude avec des dates aléatoires, ou dans les semaines précédant les anniversaires.

De plus, au fur et à mesure qu’ils progressaient dans leur étude, ils sont arrivés à la conclusion que le risque d’infection augmentait surtout dans les semaines suivant l’anniversaire d’un enfant.

Cela a du sens, car les fêtes d’anniversaire rassemblent souvent de grands groupes qui se rassemblent dans des espaces restreints, peut-être pour regarder un enfant souffler des bougies sur un gâteau.

Fêtes d’enfants non vaccinés

Et s’il est vrai que la plupart des données sont extraites à des moments où le coronavirus était plus endémique, il y avait plus d’infections et les épidémies étaient beaucoup plus fréquentes et incontrôlées, les conclusions restent valables.

Ils s’adressent avant tout aux groupes ou aux personnes non vaccinées. Mais cela inclut les jeunes et les enfants, et c’est pourquoi leurs conclusions sont toujours d’actualité. Surtout quand on est confronté à une nouvelle variante avec un pouvoir infectieux bien supérieur.

Parce que la variante Delta devient dominante dans la plupart des pays. Avec l’augmentation des infections dans le monde et de nombreux pays contraints de reprendre les mesures de protection sociale et individuelle & mldr; Il est encore une fois très important de savoir comment et où il est plus facile de s’infecter.

A quoi devons-nous faire attention ?

Cette étude met sur la table du débat la possibilité de prendre des décisions dans des domaines beaucoup plus sensibles, car appartenant à la sphère privée des personnes.

Et bien que les débats politiques aient tendance à se concentrer sur ce qu’il faut faire des masques ou des espaces publics : si les restaurants devraient être autorisés à ouvrir, combien de personnes par table, bars oui ou non & mldr; Cette recherche ouvre la porte à d’autres considérations tout aussi voire plus importantes.

Car s’il est vrai que les petits rassemblements sociaux ou familiaux sont les endroits les plus difficiles à traquer, lorsque les auteurs de cette recherche « se sont entretenus avec des traqueurs de contacts à travers le pays, ils ont dit : Oui, les gens sont infectés dans ces petites réunions ».

Et c’est qu’autant qu’il est plus facile de contrôler les conséquences d’expositions publiques, comme dans une usine ou un mariage, la vérité est que des situations telles que rassembler la famille pour souffler des bougies, aller dîner chez un cousin ou amener votre domicile à un collègue sont apparemment des sources d’infection indétectables.

De plus, ils affectent tout le monde de la même manière. Dans la mesure où cette étude conclut que l’augmentation des infections lors des anniversaires en famille avait des niveaux similaires dans les régions républicaine et démocrate des États-Unis.

La situation actuelle est que grâce au nombre de personnes déjà vaccinées, la plupart des gens n’ont pas de sentiment de risque lors de la réunion de la famille.

Mais nous devons tous être conscients que dès qu’il y a un enfant ou un adulte non vacciné, cette recherche doit nous mettre en alerte, car les anniversaires et autres occasions festives et privées peuvent encore être risquées.

Aussi en sécurité que nous ne nous sentions pas entourés de famille, le virus ne fait pas la différence. Et la variante Delta, encore moins. Car son indice d’infectiosité ne fait qu’augmenter le danger.