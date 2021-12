Un foyer sur quatre en Espagne possède déjà un barbecue

Ce sont des données de la dernière étude de marché Weber, qui indique également que les Espagnols cuisinent au barbecue 31 fois par an en moyenne.

La pandémie de COVID-19 et ses effets sur la population espagnole ont non seulement déclenché la recherche de terrasses, de patios et de jardins, mais ont également favorisé la cuisine en plein air. C’est ce qu’indique la dernière étude de marché de Weber, la marque leader mondiale de barbecues, qui constate qu’un foyer espagnol sur quatre possède déjà au moins un barbecue à la maison. La tendance a explosé avec la pandémie, avec une utilisation moyenne de 31 fois par an chez ceux qui ont un barbecue.

Bien que la saison la plus utilisée soit de mai à septembre, la pandémie transforme la cuisine en plein air en une habitude de moins en moins saisonnière.

L’étude de Weber révèle également les habitudes culinaires des Espagnols : les week-ends sont ceux où l’on utilise le plus le barbecue (80 %), suivis des périodes de vacances et des fêtes spéciales en famille et entre amis (79 %), notant son fort caractère social. Cependant, jusqu’à 57% des grillades de notre pays utilisent le barbecue pendant la semaine pour préparer diverses recettes pour leurs déjeuners et dîners quotidiens.

La saison de plus grande utilisation du barbecue est de mai à septembre, coïncidant avec les mois les plus chauds, mais plus d’un tiers des Espagnols (35%) l’utilisent tout au long de l’année, principalement grâce au climat méditerranéen dont il bénéficie sur une grande partie du territoire. .

Le profil des grillades en Espagne

Selon les données de Weber, les hommes sont plus nombreux à s’occuper du barbecue à la maison (60 %), même si l’écart se réduit, et dans 30 % des cas, ce sont les femmes qui cuisinent. Bien sûr, une fois le rôle des grillades à la maison établi, cette habitude ne change généralement plus, et les hommes apprécient l’expérience et la prennent généralement comme une sorte de rituel, tandis que les femmes valorisent davantage le côté pratique du barbecue : la facilité de cuisson. rapidement, confortablement et à l’extérieur.

Le barbecue a un fort ancrage social et familial, avec une utilisation majoritaire le week-end et pendant les vacances, bien que de plus en plus d’Espagnols (57%) l’utilisent également dans leurs repas quotidiens.

Concernant les préférences culinaires, ils privilégient la viande, tandis qu’ils optent pour la cuisson d’aliments plus légers, comme les légumes, les poissons blancs (dorada, sole, merlu…), le saumon ou les fruits de mer.

Enfin, en ce qui concerne les types de combustibles pour barbecue, 68% des Espagnols sont fans du charbon de bois en raison de la saveur et des arômes qu’il apporte aux aliments. Cette option surpasse d’autres comme le gaz, dont son confort se démarque.

Ils préfèrent cuisiner de la viande ; eux, légumes, poissons et fruits de mer

Cette étude a été préparée à partir d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la population espagnole, hommes et femmes, propriétaires et non-propriétaires de barbecue, âgés de plus de 18 ans ; une enquête quantitative auprès de 2 744 personnes et cinq groupes de discussion.

À propos de Weber

Weber est l’une des marques de barbecues les plus importantes au monde, avec une présence dans 78 pays. Le fondateur de l’entreprise, George Stephen, a créé la catégorie de la cuisine en plein air lorsqu’il a inventé le barbecue au charbon d’origine il y a près de 70 ans. Aujourd’hui, Weber propose une large gamme de produits innovants, notamment des barbecues au charbon, au gaz, à granulés et électriques, des fumoirs et des accessoires conçus pour une communauté de millions d’amateurs de cuisine en plein air. En début d’année, la marque a accéléré le développement de sa technologie Weber Connect, marquant une nouvelle étape dans l’histoire des barbecues connectés et intelligents. En Espagne, Weber a commencé à opérer en 2005 et dispose actuellement d’un réseau de plus de 600 distributeurs.

www.weber.com