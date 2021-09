Un Freddie Mercury NFT est mis en vente aux enchères

TL;Répartition DR

• La vente aux enchères NFT mettra en vedette quatre pièces uniques du chanteur Freddy Mercury.

• Les collections NFT couvrent diverses catégories telles que la musique et le sport.

Le marché des jetons non fongibles accueille l’une des stars les plus reconnaissables du rock n’ roll, Freddie Mercury. Désormais, les fans de musique achèteront des pièces inestimables à l’effigie de l’un des chanteurs les plus acclamés de tous les temps.

Cette nouvelle exposition NFTs vient pour le 75e anniversaire du chanteur. L’objectif de l’enchère est d’accumuler suffisamment d’argent pour être utilisé pour la charité.

Les enchères Freddie Mercury NFT arrivent avec style

Avec Freddie Mercury, Queen était l’un des groupes les plus acclamés des années 70 et 80, atteignant de grands succès comme Bohemian Rhapsody et We Will Rock You. Ce serait un honneur pour tout fan du groupe d’avoir une pièce inestimable mettant en vedette les voix principales du groupe à leur apogée.

Les pièces exposées montrent Freddie Mercury en train de chanter, tandis que sur une image, vous pouvez voir le piano blanc qui l’a identifié.

La collection comprendra également des pièces de MBSJQ, Chad Knight, Blake Kathryn et d’autres artistes. La vente aux enchères débutera le 20 septembre et durera trois jours comme prévu.

La vente aux enchères aura des fins caritatives pour aider l’ONG « The Mercury Phoenix Trust », qui cherche à lutter contre le sida.

Les NFT sont devenus célèbres ces derniers mois pour le nombre d’enchères promues et les acteurs qui participent au marché. Des entreprises multinationales telles que Vida ont manifesté leur intérêt pour le monde du NFT.

Les enchères NFT se distinguent dans plusieurs catégories

Les amateurs d’enchères virtuelles peuvent avoir des pièces inestimables telles que le Freddie Mercury et celles du monde du sport. Récemment, le footballeur Gerald Piqué était une tendance pour montrer sa première collection de jetons non fongibles.

Le joueur du FC Barcelone a montré des pièces NFT le 9 septembre qui a été un succès. Après près d’une semaine de publication, les Piqué NFT ont collecté environ 138 Ethereum, ce qui représenterait environ 480 000 $.

Le marché des jetons non fongibles a également connu une semaine rafraîchissante avec le premier morceau lié à un gâteau de mariage. Ce serait le premier NFT de la catégorie, ce qui implique que ces collections n’ont pas de limites.

Pour l’instant, les fans attendent l’ouverture de la vente aux enchères NFT inspirée de Freddie Mercury pour découvrir combien d’argent elle permettra de récolter. Des milliers de fans du groupe peuvent se connecter à la vente aux enchères en pièces d’une valeur de départ supérieure à 1000 $.