Un frère dit que la victime a trouvé des photos embarrassantes de Mark Redwine 10z viral

Le frère d’un adolescent assassiné a déclaré mercredi que la victime avait trouvé des photos de leur père défendeur portant des vêtements pour femmes et une couche – et de l’accusé mangeant des excréments de cette couche. Les procureurs utilisent le témoignage pour affirmer que l’accusé Mark Redwine, 59 ans, a tué son fils Dylan Vin Rouge, 13 ans, de rage après avoir été confronté à des photos.

L’accusé a tué son fils le ou vers le 18 novembre 2012 lors d’une visite ordonnée par le tribunal dans le comté de La Plata, dans le Colorado, ont indiqué les autorités. Certains des restes de Dylan ont été retrouvés l’année suivante; son crâne a été retrouvé en 2015. Les restes et le crâne ont été retrouvés sur des sites à quelques kilomètres du domicile de l’accusé.

le frère de Dylan Cory Redwine ont témoigné que leurs parents se sont séparés en 2005 et ont finalement divorcé vers 2009 et 2010.

La relation entre l’accusé Mark Redwine et Dylan a pris un tournant en 2011, selon le témoignage du frère. Au cours d’un voyage, l’adolescent a découvert sur l’ordinateur portable de son père des selfies du père portant des vêtements pour femmes, portant une couche et mangeant des excréments de cette couche, selon le témoignage de Cory.

“Dylan a perdu toute raison pour qu’il admire Mark ce jour-là”, a déclaré Cory.

Le frère aîné a témoigné avoir pris des photos de ces photos sur l’ordinateur portable. Ils ont été présentés au jury au tribunal; cependant, sa tête a bloqué la caméra du tribunal. Le public qui regardait les débats télévisés ne pouvait pas voir les pièces à conviction.

La victime n’a pas porté ces images à l’attention de l’accusé à l’époque, mais la victime a demandé à Cory des copies des images après que lui et son père se soient impliqués dans ce qui a été décrit au tribunal comme une “altercation”. Mark Redwine aurait déclaré que d’autres personnes dans la vie de Dylan étaient de mauvaises influences, et Dylan a voulu confronter Mark avec les images d’excréments en réponse.

Cory a témoigné qu’il a refusé d’envoyer des copies des photos à Dylan.

Mark Redwine a nié les actes répréhensibles et a fait valoir que cette relation était marquée par l’aliénation parentale.

