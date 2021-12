Un froid intense s’empare du nord-ouest de l’Inde ; aucun soulagement probable pendant 3 jours

Le bureau du MeT a également déclaré qu’une vague de froid avait balayé certaines parties de Delhi, de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh, du Jammu-et-Cachemire, du Ladakh, du Gilgit-Baltistan et de Muzaffarabad, de l’Uttarakhand et de l’Himachal Pradesh.

De graves vagues de froid ont été observées dans certaines parties de l’Haryana, du Pendjab, du Rajasthan et de l’Himachal Pradesh, a annoncé dimanche le département météorologique indien. Gilgit-Baltistan et Muzaffarabad, Uttarakhand et Himachal Pradesh.

Churu au Rajasthan a signalé la température minimale la plus basse de moins 2,6 degrés Celsius dans le nord-ouest de l’Inde, suivi de Sikar (moins 2,5 degrés Celsius) et d’Amritsar (moins 0,5 degré Celsius), selon l’IMD. L’Observatoire de Safdarjung, qui fournit des données représentatives pour Delhi, a enregistré une température minimale de 4,6 degrés Celsius, trois crans en dessous de la normale et la plus basse de cette saison jusqu’à présent. La station météorologique de Lodhi Road a enregistré un minimum de 3,6 degrés Celsius. Certaines parties de l’Uttarakhand ont signalé un brouillard dense.

Le Département météorologique indien (IMD) a prédit que des conditions de vague de froid à vague de froid sévère vont très probablement se poursuivre dans le nord-ouest de l’Inde au cours des trois prochains jours et s’atténuer par la suite. Un brouillard dense est prévu dans quelques régions de l’Uttarakhand au cours des deux prochains jours et dans Pendjab et Haryana les 23 et 24 décembre, a-t-il déclaré.

Les vents froids et secs du nord-ouest, avec des rafales jusqu’à 15 km/h, devraient continuer sur les plaines du nord-ouest de l’Inde jusqu’à mardi, « renforçant l’impact négatif des vagues de froid et des journées froides », a déclaré le bureau météorologique. Selon IMD, « très le brouillard dense se produit lorsque la visibilité est comprise entre 0 et 50 mètres, 51 et 200 est « dense », 201 et 500 « modérée », et 501 et 1 000 mètres « peu profond ».

En plaine, l’IMD déclare une vague de froid si la température minimale descend à 4 degrés Celsius. Une vague de froid est également déclarée lorsque la température minimale est de 10 degrés Celsius ou moins et est de 4,5 crans inférieure à la normale.

Une vague de froid « sévère » se produit lorsque la température minimale chute à deux degrés Celsius ou que l’écart par rapport à la normale est supérieur à 6,4 degrés Celsius. Lorsque la température minimale est inférieure ou égale à 10 degrés Celsius et que la température maximale est d’au moins 4,5 degrés Celsius. Celsius en dessous de la normale, on dit que c’est une « journée froide ».

