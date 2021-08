Un front de bataille important pour gagner des parts de portefeuille et d’esprit ⋆ Crypto new media

Les portefeuilles numériques sont des constructions logicielles qui imitent les portefeuilles physiques et offrent la fonctionnalité de stockage, d’utilisation et de catégorisation des instruments de paiement. Le parcours des portefeuilles numériques a commencé avec les paiements et s’est transformé en d’autres formes de talons tels que les cartes numériques, les billets et les cartes d’embarquement. Cependant, les portefeuilles crypto tentent de redéfinir le paysage des portefeuilles numériques comme quelque chose de plus qu’un stockage sécurisé des instruments de paiement et de crypto.

Avec plus de 100 portefeuilles cryptographiques et en pleine croissance, ce secteur de la cryptosphère devient encombré et ajoute de la complexité à une blockchain et à un espace d’actifs numériques déjà fragmentés. Alors que j’étudie cet espace et que j’essaie de comprendre la complexité des nouvelles blockchains, des protocoles de couche un, des projets de financement décentralisé (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT) émergeant avec une croissance exponentielle, je pense que les portefeuilles crypto seront le prochain front de bataille comme les guerres des protocoles de couche 1 finissent par se refroidir. Les principaux problèmes d’échelle, de sécurité et de vitesse du traitement des transactions et du protocole de couche deux se consolident et se transforment au fur et à mesure que la supériorité de la couche un vise l’efficacité et la sécurité du traitement. Les portefeuilles cryptographiques fourniront non seulement un moyen de gagner des parts de portefeuille, mais représenteront également la bataille pour la part d’esprit.

Aujourd’hui, la plupart des portefeuilles cryptographiques fournissent des constructions logicielles qui, pour la plupart, fournissent les services suivants à un niveau très basique :

Stocker les clés publiques et privées ; Interagissez avec diverses blockchains de première couche ; Envoyer et recevoir des actifs cryptographiques et des crypto-monnaies ; Surveiller l’équilibre.

Les portefeuilles crypto devraient être plus qu’une meilleure gestion des clés

À mon avis, nous devons élargir la définition d’un portefeuille crypto et le considérer comme un moyen de participer à l’économie crypto. Il peut fournir au détenteur du portefeuille un cadre de choix pour participer à un réseau réglementé qui met l’accent sur l’identité numérique et nécessite une validation par un tiers, par exemple, Know Your Customer.

Dans le même temps, il peut également faire partie de réseaux émergents qui préservent l’anonymat et mettent l’accent sur la confidentialité et la préservation de la vie privée des participants. Ce cadre de choix permettra la conversation sur la réglementation et la conformité, en se déplaçant vers le réseau et les activités par opposition aux individus, tout comme les cadres de choix que nos portefeuilles actuels fournissent à un niveau analogique.

Un portefeuille serait modélisé pour être une extension de nos constructions d’identité dans les cadres d’identité actuels qui sont émis par des agents faisant autorité (comme une pièce d’identité émise par le gouvernement) à une identité numérique en évolution qui représente notre historique (de crédit), notre réputation et nos motivations. l’histoire. Cela favoriserait non seulement la transparence et le bon comportement, mais préserverait également la vie privée. La notion d’identité est importante car l’identité numérique (qui est aujourd’hui liée à chaque portefeuille et à chaque réseau) est une technologie fondamentale pour assurer le commerce, la confiance et la propriété des actifs numériques.

La capacité d’un portefeuille à contrôler la participation et le cadre de choix permettant aux utilisateurs de choisir les attributs du portefeuille permettront une conception flexible et encourageront la participation. Ces portefeuilles sont traditionnellement des conteneurs de tous types de classes d’actifs tels que les NFT, les actifs DeFi, les crypto-monnaies et les actifs crypto. En outre, ils contiennent également des instruments de paiement existants, des comptes de valeur stockée et d’autres formes de talons numériques, permettant la participation et l’inclusion par un processus d’enregistrement pour les plateformes de services financiers existantes et les réseaux blockchain et crypto-économiques actuels et futurs. L’enregistrement pourrait impliquer soit le partage de primitives cryptographiques, par exemple une clé publique, soit la fourniture du portefeuille identifié pour les plates-formes centralisées traditionnelles.

A l’ère du Web 3.0

La question que nous devrions nous poser est de savoir comment concevoir un portefeuille crypto qui peut être un conduit vers un nouvel Internet décentralisé (Web 3.0) et l’ensemble de la cryptosphère, et remplacer et réformer notre relation avec les services et institutions actuels.

La nouvelle conception de ces portefeuilles devrait permettre l’engagement dans des activités (crypto)économiques – que ce soit Web 3.0 ou autre – par exemple, le stockage de fichiers, la conservation NFT et simplement le stockage de données ou d’instruments qui permettent à un portefeuille de servir de réceptacle de compte pour tous nos revenus et engagements dans la cryptosphère et les institutions existantes.

Alors que les normes de paiement sur site Web et les paiements Web du World Wide Web Consortium (W3C) visent à définir des normes technologiques. MetaMask, bien que confiné à Ethereum (protocole de couche un), offre une vue impressionnante sur ce qui pourrait être un moyen propre de fournir une intégration de navigateur et de portefeuille, connue sous le nom de browlet. MetaMask le fait depuis début 2016 et définit désormais l’accès institutionnel avec MetaMask Institutional (MMI). Actuellement, la conception technologique des portefeuilles se concentre sur les portefeuilles de couche un ou spécifiques à la plate-forme et la gestion des clés, ce qui est nécessaire à la durabilité et à la croissance à long terme du Web 3.0. Avec un modèle comme celui de MetaMask, cependant, le provisionnement de portefeuille peut être un nouveau modèle commercial.

Contexte institutionnel et considérations — Un portefeuille institutionnel ?

La croissance exponentielle des actifs numériques et des écosystèmes associés, tels que la finance décentralisée, les actifs cryptographiques natifs et les NFT, a non seulement donné lieu à une innovation massive dans les produits technologiques et financiers, mais a également attiré l’attention de nombreux innovateurs, technologues, investisseurs et, plus récemment, investisseurs institutionnels.

Alors que la blockchain, en tant qu’infrastructure de grand livre distribué et système de traitement des transactions, vise l’efficacité des actifs dématérialisés (actifs dans une écriture du grand livre), l’émergence des actifs cryptographiques et numériques change le paysage et les participants, modifiant essentiellement l’infrastructure du marché. Ainsi, cela rend les actifs numériques (et cryptographiques) uniques et différenciés en raison non seulement des caractéristiques inhérentes des actifs, mais également des changements qui en résultent dans l’infrastructure du marché des actifs numériques (crypto). Les actifs numériques (crypto) sont généralement des actifs au porteur, et la revendication de ces actifs est généralement régie par une infrastructure à clé publique-privée. Les actifs numériques sont des actifs au porteur, ce qui a des implications pour le commerce et la sauvegarde, et fait apparaître des considérations pour les gestionnaires d’actifs institutionnels qui cherchent à allouer du capital à un fonds d’actifs numériques.

La notion de portefeuille dans un contexte institutionnel a quelques nuances et considérations supplémentaires qui incluent (mais ne sont pas limitées à) :

Connaissez votre client/connaissez vos exigences de transaction. Allocation d’actifs et déploiements de jetons. Interaction avec les services de crypto-conservation et les fournisseurs de services. Gestion des garanties et prêts. Gestion des liquidités et considérations de trésorerie.

Contrairement à la finance traditionnelle avec une infrastructure de marché institutionnelle unique, des classes d’actifs spécialisées, des actifs dématérialisés, des critères de contrôle sous licence et bien plus encore – les constructions de base des actifs numériques comme les jetons DeFi, les NFT négociables, les crypto-monnaies du protocole de couche un, etc. diffèrent pour les investisseurs institutionnels. Les actifs dématérialisés, les dépositaires de titres centralisés (CSD), les prêts garantis et les modèles de négociation pour la finance traditionnelle ne sont pas les mêmes dans DeFi et d’autres classes d’actifs émergentes. La question et l’émergence de solutions de conservation de qualité institutionnelle, de pupitres de négociation d’actifs numériques, etc., appliquent l’appareil financier systémique traditionnel et les modèles de risque pour apprivoiser une technologie à croissance rapide et un écosystème crypto-économique.

Les problèmes d’un point de vue institutionnel sont l’échelle, le risque et l’alignement avec les contrôles et la gouvernance organisationnels traditionnels. Par exemple, la situation institutionnelle autour de la conservation des actifs numériques est similaire au service traditionnel fourni par une banque dépositaire, qui est la possession physique d’actifs financiers pour le compte d’un client. En dépit d’être conceptuellement similaire, cependant, la pratique de la conservation des actifs numériques nécessite des considérations importantes sur la conception de la technologie. Il est également nécessaire de prêter attention aux considérations commerciales et transactionnelles telles que la gestion des liquidités, de la trésorerie et des garanties, ainsi que de favoriser une meilleure compréhension d’un cadre réglementaire et de conformité en évolution pour les actifs numériques, qui peuvent représenter diverses classes d’actifs.

L’application du prisme de la finance traditionnelle ajoute non seulement un élément de coût, mais désavantage également les investisseurs institutionnels. Cela plaide en faveur de l’utilisation des portefeuilles dans un contexte institutionnel pour traiter les nuances discutées précédemment.

Peut-être que l’impact de DeFi sur les modèles commerciaux traditionnels, la liquidité (adéquation du capital) et la trésorerie et les services connexes offerts aux gestionnaires de fonds et aux administrateurs peuvent conduire la conception des exigences de portefeuille institutionnel de la «conservation institutionnelle» des actifs de base au «point de déploiement, de décaissement et l’attribution. Cela change l’optique et l’orientation de la garde institutionnelle et étend le portefeuille institutionnel en tant que conduit pour fournir des instructions d’allocation au déploiement de crypto-capital, des instructions de participation dans les teneurs de marché automatisés (AMM) et des pools de liquidités et une interface pour la « garde » pour longtemps uniquement. les atouts.

Et encore une fois, voici la question la plus importante que nous devrions nous poser : comment concevoir un portefeuille crypto qui puisse être un conduit vers le Web 3.0 et l’ensemble de la cryptosphère, et remplacer et réformer notre relation avec les services et institutions actuels ? La promesse des actifs cryptographiques ne prend vie qu’avec leur utilisation, leur circulation et leur vitesse, mais si nous créons une structure de marché qui imite ou réplique uniquement un système existant, qu’avons-nous résolu ?

Je pense que les portefeuilles cryptographiques seront le prochain front de bataille alors que les guerres des protocoles de couche un finiront par se calmer. Alors que les principaux problèmes d’échelle, de sécurité et de vitesse du traitement des transactions et du protocole de couche deux se consolident et se transforment, la supériorité de la couche un vise l’efficacité et la sécurité du traitement. Les portefeuilles cryptographiques fourniront non seulement un moyen de gagner des parts de portefeuille, mais représenteront également la bataille pour la part d’esprit.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n’engagent que l’auteur et ne reflètent ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Nitin Gaur est le fondateur et directeur d’IBM Digital Asset Labs, où il élabore des normes de l’industrie et des cas d’utilisation et travaille à faire de la blockchain pour l’entreprise une réalité. Il a précédemment occupé le poste de directeur de la technologie d’IBM World Wire et d’IBM Mobile Payments and Enterprise Mobile Solutions, et il a fondé IBM Blockchain Labs, où il a dirigé les efforts visant à établir la pratique blockchain pour l’entreprise. Gaur est également un ingénieur éminent d’IBM et un maître inventeur d’IBM avec un riche portefeuille de brevets. De plus, il est gestionnaire de recherche et de portefeuille pour Portal Asset Management, un fonds multigestionnaire spécialisé dans les actifs numériques et les stratégies d’investissement DeFi.