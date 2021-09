Un futur père accusé d’avoir tiré sur 3 personnes lors d’une baby shower en Pennsylvanie .

in

Un futur père est accusé d’avoir tiré sur trois invités lors de sa fête prénatale samedi après une bagarre pour emporter des cadeaux.

Dans un communiqué de presse, le service de police de Lower Burrell a écrit que des agents avaient été envoyés au service d’incendie de Kinloch pour un tireur actif à l’intérieur de la caserne de pompiers. La police a rencontré un jeune de 25 ans Isiah Hampton sortie de l’événement, et il a été placé en garde à vue sans incident.

Isiah J. Hampton, un futur père de 25 ans, est accusé d’avoir tiré sur trois invités lors de sa fête prénatale après une dispute pour des cadeaux. (Photo : prison du comté de Westmoreland)

« L’enquête préliminaire montre qu’une dispute familiale a commencé qui est devenue physique, puis le suspect a introduit une arme de poing semi-automatique de 9 mm », ont déclaré les autorités, « tirant des balles qui ont entraîné un homme de 23 ans, une femme de 19 ans et un homme de 16 ans blessé par balle.

Une victime a reçu une balle dans le torse, une femme a reçu une balle dans la jambe et la plus jeune victime a reçu une balle dans les fesses. Selon les rapports, aucune des blessures ne met la vie en danger.

Toutes les victimes ont été transportées vers les hôpitaux de la région de Lower Burrell, une ville située à moins de 20 miles au nord-est de Pittsburgh.

Hampton est le père de l’enfant attendu, et des rapports indiquent qu’il s’est disputé avec une femme qui lui a demandé de transporter les cadeaux de la douche. Alors que leur altercation devenait physique, d’autres invités ont tenté d’intervenir et Hampton est tombé au sol et a sorti son arme de poing de 9 mm, puis a commencé à tirer. Alors qu’il luttait avec Hampton pour lui arracher l’arme, une victime a reçu une balle dans la main.

Isiah Hampton, 25 ans, d’Arnold est le suspect qui a été arrêté après la triple fusillade lors d’une baby shower au service d’incendie de Kinloch Vol. Le chef de la police de Lower Burrell dit que Hampton est le père du futur bébé. Les victimes devraient toutes survivre. https://t.co/TJX35pHq2x – Jessica Guay (@JessicaGuayTV) 20 septembre 2021

Il a été inculpé de deux chefs de voies de fait graves et d’un chef de mise en danger imprudente, selon TribLive.

Hampton a été interpellé dimanche matin par vidéo et reste dans la prison du comté de Westmoreland au lieu d’une caution de 250 000 $.

Il s’agit de la deuxième baby shower récente entachée de coups de feu. Une femme enceinte a été tuée par balle après la sienne à New York la semaine dernière.

Shanice Young, 31, a été abattu dans la tête prétendument par son ex-petit ami, qui est venu à l’événement pour affronter son petit ami actuel. Selon des témoins, le tireur anonyme a poursuivi le petit ami à travers l’immeuble de Young jusqu’à ce qu’ils atteignent la rue, où Young mettait des cadeaux dans leur voiture.

Les deux filles de Young, âgées de 15 et 6 ans, ont été témoins du meurtre de leur mère depuis le véhicule. Le tireur a pris la fuite, selon la police. EMS a transporté Young à l’hôpital de Harlem, où elle est décédée.

“Je ne peux tout simplement pas dormir – je suppose que je suis sous le choc”, a déclaré le père de la victime. “Tout Harlem est en deuil en ce moment.”

Cet article présente des rapports supplémentaires de theGrio’s Ny Magee.

