Un fuyard de premier plan vient peut-être de révéler le prix d’un produit Apple premier du genre – .

Contrairement aux attentes, Apple n’a annoncé aucun nouveau produit en mars, un mois qu’Apple utilise régulièrement pour les actualisations de nouveaux produits et les conférences de presse. La pandémie pourrait encore avoir un impact sur les opérations d’Apple et pourrait expliquer le retard. Mais Apple serait en train de préparer de nouveaux produits qui feront leurs débuts le mois prochain, y compris quelques faits saillants notables. Le premier iPad Pro doté d’un écran mini-LED et d’une connectivité 5G est attendu en avril. L’appareil peut également contenir une variante de la puce A14 Bionic aussi puissante que le processeur M1. Les mythiques AirTags sont également passionnants, un produit Apple unique en son genre qui permettrait aux utilisateurs de localiser des objets avec le même type de technologie qui leur permet de trouver des iPhones, des Mac et plus encore égarés.

Un tout nouveau rapport traite des AirTags, révélant la taille supposée des trackers, comment ils sont censés fonctionner et peut-être même le prix que les utilisateurs devront payer pour chaque tracker individuel.

Le célèbre leaker Max Weinbach s’est associé à la chaîne YouTube EverythingApplePro pour donner plus de détails sur les AirTags.

Selon Weinbach, les trackers Apple ronds auront le même diamètre qu’une pièce d’un demi-dollar. À 32 x 32 x 6 mm, les AirTags seront légèrement plus petits que les Galaxy SmartTags (39 x 39 x 9 mm) que Samsung a lancés il y a quelques mois, et un peu plus grands que le Tile Sticker (27 x 7,3 mm).

Les AirTags sont conçus de manière à protéger la vie privée de l’utilisateur. Les informations de localisation qu’ils fournissent seront transmises via Bluetooth, passant d’un appareil à l’autre jusqu’à ce que les données atteignent les serveurs d’Apple. À partir de là, il peut être affiché dans l’application Find My.

Les AirTags mesurent 32 mm x 32 mm x 6 mm. En ce qui concerne le fonctionnement interne des AirTags, il utilisera le réseau Find My from devices pour envoyer l’UUID de l’AirTag aux serveurs Apple pour le ping. Aucune autre donnée des balises n’est transférée. Je suppose qu’il n’y a qu’une balise BLE qui diffuse à tout moment les iPhones. Les balises peuvent également récupérer des informations sur d’autres balises à proximité, SO [sic] il peut en quelque sorte sauter les uns des autres. Ainsi, lorsque les balises entrent en contact avec d’autres balises, elles transmettent ces données.

Des fuites précédentes ont indiqué que les AirTags utiliseraient la même technologie de suivi ultra-large bande (UWB) intégrée à d’autres appareils. Ils ne disposeront pas d’une connexion Internet ou GPS active. Au lieu de cela, ils parleront directement à d’autres gadgets Apple, et c’est ainsi que les données de localisation atteindront Internet. Une découverte récente dans la version bêta d’iOS 14 a indiqué qu’Apple prendrait des précautions pour empêcher les individus malveillants de placer des trackers sur une victime sans méfiance afin de localiser la personne. L’iPhone réalisera qu’un tracker étranger se trouve à proximité d’un utilisateur et proposera de le désactiver.

Weinbach a également abordé la tarification supposée des AirTags, affirmant qu’il avait entendu des sources de vente au détail qu’Apple devrait bientôt lancer au moins trois nouveaux produits, y compris les trackers. Chaque AirTag coûtera environ 39 $, mais le prix n’a pas été confirmé.

Parallèlement à cela, une source de vente au détail nous dit qu’elle attend 3 nouvelles catégories de produits. Tablette, portable et accessoires. Nous nous attendons à ce que les AirTags soient des accessoires et ils estiment le prix à environ 39 $, mais c’est une estimation. Les appareils portables sont probablement de nouveaux bracelets Apple Watch saisonniers. Nous attendons de nouvelles couleurs pour les groupes en boucle solo et peut-être un nouveau style. Ensuite, bien sûr, le nouvel iPad Pro en tant que tablette.

À des fins de comparaison, les SmartTags de Samsung se vendent 29,99 $ chacun. Le clip complet de YouTube suit ci-dessous, avec quelques rumeurs sur l’iPhone 13.

