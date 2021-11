Un gala aux accents marqués du Barça à Paris

29/11/2021

Act à 10:59 CET

Le pompeux Théâtre du Châtelet sera à nouveau le théâtre de l’une des éditions les plus attendues du Ballon d’Or. « France Football » rassemble les principales constellations de footballeurs du monde entier pour désigner les meilleurs de l’année civile 2021. Un gala au cours duquel le FC Barcelone sera très protagoniste, surtout dans une section féminine où elle brille de sa propre lumière.

Sauf surprise capitale, le reflet doré du précieux ballon aura l’air relevé par les mains d’un joueur du Barça. La saison de l’équipe dirigée par Lluís Cortés a été sublime et Les cinq footballeuses du Barça (Irene Paredes, Sandra Paños, Jennifer Hermoso, Lieke Martens et Alexia Putellas) nominées pour le jackpot en témoignent. Cortés lui-même, nominé pour le meilleur entraîneur et récemment signé comme entraîneur de l’Ukraine.

MESSI, LE FAVORI POUR PRENDRE LA SEPTIÈME

Mais c’est que « l’arôme » de Barcelone imprégnera dans de nombreux autres moments un événement qui aura de nombreux points de curiosité. Pour commencer, le Ballon d’Or masculin a suffisamment de chiffres pour tomber sur une légende du Barça qui, en cas de succès, l’aura fait après avoir joué le parcours sportif en portant l’élastique du Barça. On parle bien sûr de Lionel Andrés Messi, qui aspire à sa septième blessure et de mettre la terre entre les deux vis-à-vis de son principal persécuteur, Cristiano Ronaldo.

Celui de Rosario atteint 38 buts, 14 passes décisives et soulevé la Copa del Rey dans une saison sportive compliquée pour le club, mais dans lequel il a de nouveau ébloui au-dessus du reste. Et le facteur différentiel, bien sûr, cette première Copa América avec son équipe, l’Argentine. Le ’10’ était le leader à l’intérieur et à l’extérieur du rectangle de jeu et une pièce indispensable pour que les hommes de Scaloni l’emportent enfin après 28 ans de sécheresse. Ses principaux rivaux, Karim Benzema et Robert Lewandowski, qu’ils sont dans un moment exceptionnel et qu’ils ont aussi fait plus qu’assez de mérites.

PEDRI, LE « GARÇON D’OR »

Et, bien sûr, le « golden boy ». Pedri González est toujours en train de se débarrasser de ses sentiments après un peu plus d’un an qu’il est dans l’élite du football. Son émergence a été si cyclonique qu’il est non seulement le principal favori pour remporter le prix « Kopa » du meilleur footballeur de moins de 21 ans, mais il fait également partie des 30 finalistes du Ballon d’Or. Le ‘Golden Boy’ déjà en poche (il le récupérera le 13 décembre à Turin), le Ténérife enfilera son costume pour assister à un gala où il partagera une place avec les meilleurs. Il mange déjà à la même table. Ses « adversaires » dans ce prix Kopa ? Musiala (Bayern Munich), Wirtz (Bayer Leverkusen), Bellingham et Reyna (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (PSG), Greenwood (M. United), Saka (Arsenal), Doku (Rennes) et Gravenberch (Ajax).

Celui de Tegueste se rendra à Paris sur un vol « charter » en compagnie d’une délégation de la direction du Barça (dirigée par Joan Laporta et Mateu Alemany) et de la Néerlandaise Lieke Martens, absente de l’appel avec son équipe pour cause de blessure, qui voyage de Barcelone. De son côté, dans un aller-retour éclair, les quatre nommés du Barça concentrés avec l’équipe nationale feront le déplacement. La RFEF a donné son accord. L’occasion, sans aucun doute, en vaut la peine. Alèxia Putellas a tous les bulletins de vote pour soulever le trophée.

LE MORBO DE LA RENCONTRE LAPORTA-MESSI

Au-delà des récompenses, des prix, de la pompe et des étoiles, une scène avec une certaine curiosité aura lieu. Après le départ traumatisant du FC Barcelone et l’une des conférences de presse d’adieu les plus tristes de l’histoire, Leo Messi croisera à nouveau avec Joan Laporta. Début août, la boîte du tonnerre s’est ouverte après des semaines et des semaines où tout visait à parvenir à un accord et à annoncer la continuité du ’10’. Mais du jour au lendemain, le club a publié un communiqué déplorant l’irréalisabilité du renouvellement de la star argentine. J’étais dehors. Il s’estompait. D’un coup, la référence des 15 dernières années a fait ses adieux.

Aussi, Messi et Laporta coïncideront dans la même pièce, dans le même espace. Évidemment avec l’agitation qu’il y aura, il se pourrait qu’ils n’aient pas coïncidé, mais en tout cas ce sera la première fois depuis l’apparition d’adieu de Rosario (où l’accueil était froid) qu’ils se reverront . Laporta a toujours maintenu le discours selon lequel il était impossible et irréalisable de prolonger le contrat de « Lio » et de se conformer au « fair-play » financier.