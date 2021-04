Un Galaxy A82 avec une meilleure sécurité?

Samsung a dévoilé le Galaxy Quantum 2 en Corée du Sud, le smartphone doté d’une puce générant des nombres aléatoires quantiques pour plus de sécurité et pourrait être lancé à l’international sous le nom de Galaxy A82.

Après une abondance de fuites, Samsung a enfin dévoilé le Galaxy Quantum 2 en Corée du Sud.

Visuellement, il ressemble à tous les smartphones Samsung récents de milieu de gamme. Il s’agit cependant du deuxième smartphone de la société à intégrer une puce générateur de nombres aléatoires quantiques (QRNG). La nouvelle puce est plus petite que l’itération précédente couplée au premier smartphone Galaxy A Quantum et génère des nombres «imprévisibles et sans motif» en utilisant la lumière. Ces chiffres peuvent ensuite être utilisés pour les services bancaires et autres. L’opérateur coréen SK Telecom estime que cela rend l’appareil difficile à casser à moins que votre téléphone ne tombe entre de mauvaises mains.

Au-delà de ce développement, le Samsung Galaxy Quantum 2 ne fait pas vraiment grand-chose, et Samsung ne révèle pas grand-chose sur les spécifications de base du téléphone. Il arbore un écran de 6,7 pouces avec un SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus âgé de deux ans en dessous. Pour l’imagerie, le Quantum 2 repose sur un jeu de tir principal de 64MP.

Est-ce le Samsung Galaxy A82?

Crédit: SK Telecom / Samsung

Les ventes du Samsung Galaxy Quantum 2 commenceront le 23 avril, mais les précommandes sont déjà en ligne. La disponibilité semble limitée à la Corée du Sud pour le moment, et compte tenu du lien entre les puces QRNG et de nombreux services spécifiques à un pays, nous ne nous attendons pas à ce que ce téléphone soit disponible ailleurs.

Il y a des indications qu’une variante du Quantum 2 serait lancée à l’international sous le nom de Galaxy A82. Il porte le numéro de modèle SM-A826 qui correspond à l’identifiant du Galaxy A82. Il y a un précédent pour cela aussi. Le Galaxy A Quantum – sans la puce QRNG – a été lancé dans le monde entier sous le nom de Galaxy A71.

Le lancement officiel du Quantum 2 peut suggérer que les débuts du Galaxy A82 ne sont pas trop loin. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il contienne des informations intelligentes en matière de sécurité quantique lorsqu’il arrivera finalement.