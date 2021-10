Un Galaxy Z Fold 3 cher pour la Chine

TL;DR

Samsung a annoncé le W22 en Chine. Basé sur le Galaxy Z Fold 3, le téléphone pliable présente quelques différences esthétiques mais une fiche technique largement similaire. Le prix commence à un énorme ~ 2 640 $.

Samsung a lancé un nouveau smartphone phare en Chine. Basé sur le Galaxy Z Fold 3, le Samsung W22 présente quelques modifications de conception, un peu plus sous le capot et un prix plus élevé.

De loin, la fiche technique du W22 est presque identique au Galaxy Z Fold 3. Cela comprend un écran AMOLED pliable de 7,6 pouces, l’écran externe de 6,2 pouces, le Snapdragon 888 SoC sous les deux et le triple réseau de caméras 12MP au arrière.

Cependant, il y a quelques touches uniques. Esthétiquement, les acheteurs obtiennent quelques accents dorés principalement le long de la colonne vertébrale du téléphone pliable. Le S Pen inclus comporte également une bande dorée de bon goût autour de sa partie supérieure. Un ensemble d’éléments d’interface utilisateur inspirés de la montre personnalisée est également disponible. Enfin, il y a un buff matériel notable. Samsung donne au W22 4 Go de RAM en plus par rapport à son homologue occidental. Cela signifie que le téléphone atteint 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne à ses côtés.

Samsung W22 : Prix et disponibilité

Bien sûr, si vous êtes en Chine, que vous aimez l’or et que vous êtes enthousiasmé par la perspective de plus de RAM dans le téléphone pliable, le pliable est un appareil convaincant. Cependant, c’est aussi assez cher. Vous aurez besoin de 16 999 yuans (~ 2 640 $) pour acheter le Samsung W22, ce qui le rend considérablement plus coûteux que le Galaxy Z Fold 3 à 1 899 $ disponible dans le monde entier.