Un garçon allergique meurt après avoir mangé des spaghettis pendant ses vacances en Italie | Royaume-Uni | Nouvelles

Microsoft a agacé plus de quelques fans d’Android lorsqu’il a révélé que Windows 11 exécuterait des applications d’Amazon Appstore et non de Google Play. Pourquoi limiter les utilisateurs de PC à une petite sélection d’applications qui pourraient omettre certaines de leurs préférées ? Amazon était-il le dernier recours après que Google a hésité à l’idée ? […] More