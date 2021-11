Un garçon de 11 ans dénonce sa mère pour mauvais traitements à Las Palmas de Gran Canaria

29/11/2021 à 11:10 CET

LP

Agents de la police nationale ils se sont arrêtés dans Les palmiers de Grande Canarie à une femme de 31 ans, avec un casier judiciaire, en tant qu’auteur présumé d’un crime de mauvais traitements envers son fils de 11 ans. Une visite d’agents de Participation Citoyenne à l’école du mineur l’a aidé à dénoncer les attaques qu’il a subies à son domicile. L’exploration du même a déterminé qu’il souffrait continuellement insultes et agressions de la part de sa mère.

A travers le Schéma Directeur, la Police Nationale établit un canal de communication permanent avec la communauté éducative, dans lequel des sujets tels que les risques d’Internet, la intimidation, drogues et alcool, gangs de jeunes et violence sexiste. Lors d’un de ces entretiens dans un centre éducatif, un enfant s’est adressé à l’agent de la police nationale qui a fait la même chose pour exprimer les abus physiques et psychologiques continus subis par sa mère au domicile familial.

Tous les protocoles établis par les agents spécialisés de l’Unité Famille et Attention aux femmes ont alors été activés, qui, grâce à un examen de l’enfant, ont pu déterminer qu’il avait subi et continuait de subir périodiquement des insultes et des agressions de la part de sa mère.

La femme a été immédiatement arrêtée en tant qu’auteur présumé d’un crime de mauvais traitements, laissant le petit sous la garde de son grand-père adoptif.