Un garçon de 12 ans a gagné 380 000 $ en vendant son art sur NFT

Cette tendance de l’art crypto qui progresse depuis 2017 est restée d’actualité dans l’actualité de l’écosystème crypto. Génération d’enchères et de ventes avec des résultats jusqu’à sept ou huit chiffres. Cependant, le boom des TVN n’a commencé à se faire sentir qu’au début de cette année. De plus, des nouvelles de personnes excentriques vendant leur art sur des NFT continuent d’apparaître.

Dans ce cas, le protagoniste est un garçon de seulement 12 ans, qui en vendant ses dessins de baleines, a réalisé un bénéfice net jamais imaginé pour un enfant de cet âge. Prouvant à nouveau que n’importe qui dans l’écosystème crypto peut réaliser le rêve. Soit l’exploitation minière, soit la vente de votre art sur NFT.

Il a vendu plus de 3 000 dessins de baleines sur NFT et gagné 380 000 $

Benyamin Ahmed, un jeune garçon ambitieux de Londres, n’a investi que 300 $ pour démarrer son projet désormais réussi. Appelé Weird Whales (baleines rares), ce concept d’environ 3 350 dessins similaires de baleines, avec des variations de couleurs, de chapeaux, de maquillage et d’accessoires, n’était qu’un prototype de ce qu’il voulait faire avec son art dans les NFT.

De cette façon, deux mois seulement après que Benyamin a lancé son art sur les NFT, toute la collection a été vendue et revendue à des milliers d’acheteurs à travers le monde. Ceci via la crypto-monnaie Ethereum.

“J’ai découvert l’art sur les NFT pour la première fois plus tôt cette année”, a expliqué Ahmed dans une interview avec CNBC. “J’étais fasciné par les NFT car vous pouvez facilement transférer la propriété d’un NFT à l’aide de la Blockchain.”

Il convient de mentionner qu’à l’âge de 5 ans, ils ont commencé leurs pas dans le monde de la programmation. Eh bien, son père, Imran, est dans la programmation HTML. Et c’est lui qui vous aide dans ces activités.

L’avenir de la finance numérique : plus de comptes bancaires ?

Benyamin est l’un des nombreux enfants dans le monde qui possèdent des factures de crypto-monnaie. Et bien sûr, en raison de son âge, Ahmed n’a pas de compte bancaire classique. Mais il a expliqué que ce n’est pas quelque chose qui l’inquiète, car il considère que l’avenir est dans les crypto-actifs et les crypto-monnaies.. Et par son port, l’art dans les NFT.

“Je prévois de garder tout mon Ether et de ne pas le convertir en monnaie fiduciaire.” Benyamin a expliqué avec confiance. “Cela pourrait être la première preuve qu’à l’avenir, peut-être que tout le monde n’aura pas de compte bancaire et n’aura qu’une adresse Ether et un portefeuille.”

Enfin, à l’avenir, Ahmed travaille sur un autre projet NFT et prédit que de nombreuses autres collections NFT réussies auront une composante mème.

