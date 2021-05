Un garçon de 14 ans paralysé après avoir été abattu en cas d’“ erreur d’identité ” ⋆ .

Un adolescent de Racine, dans le Wisconsin, peut passer le reste de sa vie en fauteuil roulant après avoir été victime d’une fusillade alors qu’il conduisait un scooter le week-end dernier.

Pas longtemps après minuit dimanche dernier, Drekarion Williams était sorti avec son cousin, qui faisait du vélo, quand un SUV s’est arrêté et a ouvert le feu sur les jeunes. Williams a été frappé, mais son cousin a évité de se blesser.

Drekarion «Bob» Williams était en scooter avec son cousin, qui faisait du vélo, lorsqu’un SUV s’est arrêté et a ouvert le feu sur eux. Williams a été frappé et sera paralysé de la taille vers le bas. (GoFundMe.com)

La famille du garçon pense qu’il a été victime d’une erreur d’identité. «Ils faisaient littéralement du vélo et du scooter… pris pour quelqu’un d’autre», a déclaré Jessica Williams, la tante du garçon.

Une récompense de 8 000 $ a été offerte pour les informations menant à l’arrestation de la ou des personnes impliquées dans la fusillade, et une collecte de fonds GoFundMe de 10 000 $ a été mise en place pour aider Drekarion sur sa voie de la guérison.

Lire la suite: Booker optimiste sur le projet de loi de la police malgré la date limite probablement manquante pour l’anniversaire de Floyd

Le GoFundMe affirme que Drekarion, mieux connu de sa famille et de ses amis sous le nom de Bob, était retourné chez sa tante lorsque l’assaillant est passé et a tiré sur eux. Il note que le garçon a été transporté via Flight for Life de Racine au Wisconsin pour enfants à Milwaukee, où il a subi une intervention chirurgicale d’urgence.

«Les blessures de Bob comprennent une fracture du cou, une fracture de l’épaule, des saignements internes et des dommages à l’estomac, aux intestins et au côlon», lit-on dans le message, ajoutant: «Malheureusement, Bob n’a pas de sensation dans ses jambes et les médecins ont informé ses parents le 18 mai. que Bob sera paralysé à partir de la taille.

«Nous prions tous pour que cela soit faux et espérons qu’il se rétablira complètement», poursuit-il, «mais nous avons besoin de votre aide pour les prières de guérison pour Bob. Il a un long chemin vers le rétablissement qui comprendra une tonne de soins médicaux. »

Lire la suite: La famille de George Floyd se réunit pour un rassemblement et marche à l’approche de l’anniversaire de la mort de son frère

Les dons au fonds permettront à ses parents d’être à son chevet. De plus, les fonds seront utilisés pour les frais médicaux de l’adolescent et les besoins de santé mentale pour survivre à un événement traumatisant.

Racine échevin Maurice Horton a déclaré la semaine dernière au Wisconsin Journal Times que la ville connaît une série de tirs de représailles. Il a noté qu’il y avait eu plusieurs fusillades d’adolescents au cours des 10 jours précédents.

Horton a plaidé pour le rétablissement du financement des programmes destinés aux jeunes qui vivent dans des zones à forte criminalité.

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Partager