Un garçon de 2 ans ne peut ni jouer ni parler avec un jumeau après avoir subi un AVC dans l’utérus

Les jumeaux sont nés tôt en raison d’une maladie rare appelée TAPS qui survient lorsqu’il y a des numérations globulaires inégales dans l’utérus (Photo : Gabriel Hristianovici)

Dumitru Hristianovici et son jumeau identique, Filip, partagent tant de similitudes de leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus à leurs sourires effrontés qui illuminent une pièce et leur amour des livres d’histoires.

Mais il y a une grande différence entre eux qui signifie malheureusement que les garçons, deux, ne peuvent pas jouer ou se parler.

Les frères sont nés prématurément à 29 semaines en raison d’une maladie rare appelée séquence de polyglobulie d’anémie jumelle (TAPS) qui survient lorsque la numération globulaire dans l’utérus est inégale.

La maladie, qui touche environ 100 grossesses sur un million, a privé Dumitru de l’oxygène et des nutriments nécessaires pour se développer correctement.

Il a également subi un accident vasculaire cérébral alors que la mère des jumeaux, Marieta Toleva, 40 ans, était enceinte, causant des lésions cérébrales et lui amenant à recevoir un diagnostic de paralysie cérébrale, affectant le côté droit de son corps.

En conséquence, Dumitru est plus en retard sur son développement par rapport à Filip et est incapable de marcher, de parler ou de jouer avec son jumeau.

Maintenant, Marieta et son père Gabriel Hristianovici, 35 ans, du sud-est de Londres, ont lancé une campagne de collecte de fonds pour aider à payer le traitement de Dumitru, qui coûte environ 1 200 £ par mois.

Les jumeaux sont nés à l’hôpital St Thomas, dans le centre de Londres, le 26 juin 2019, avec Dumitru pesant à peine 900 g, un peu moins de 2 livres, tandis que Filip pesait 1,3 kg ou 2,8 livres.

Les parents de Dumitru espèrent qu’il pourra éventuellement mener une vie indépendante (Photo : Gabriel Hristianovici)

Ils ont passé cinq jours dans une unité néonatale avant d’être transférés dans leur hôpital local, le Queen Elizabeth à Woolwich, dans le sud-est de Londres, où ils sont restés deux mois.

« Avoir les garçons si tôt et la paralysie cérébrale de Dumitru n’était pas ce qu’il espérait, mais nous sommes reconnaissants qu’ils soient tous les deux en vie », a déclaré Gabriel à Metro.co.uk.

«Ce fut très difficile de passer deux mois à l’hôpital, mais le fait que les deux aient survécu nous a donné de l’espoir et nous a gardés forts.

« Le privilège d’être parents de jumeaux nous a donné du pouvoir », a ajouté le fier papa.

«Ces petites versions de nous nous ont donné du pouvoir et de la force et nous sommes allés de l’avant.

Dumitru, à gauche, et Filip avec maman Marieta peu de temps après leur naissance (Photo: Gabriel Hristianovici)

-Nous devions – c’était le seul moyen, continua Gabriel.

«La semaine la plus difficile pour nous a été lorsque nous avons découvert que Dumitru avait des lésions cérébrales dues à un accident vasculaire cérébral alors qu’il était dans le ventre de (sa) mère.

« Les médecins nous ont dit que seul le temps nous le dira et qu’il ne pouvait faire aucun pronostic concernant son rétablissement, mais ils nous ont assuré que les bébés étaient des combattants et que nous devions nous battre avec (Dumitru) également. »

Mais c’est un défi permanent d’essayer de jongler avec les différents besoins des garçons, a déclaré Marieta à Metro.co.uk.

«Nous ne pouvons pas aller seuls au terrain de jeu parce que l’un de nous court après Filip et en même temps, Dumitru doit avoir quelqu’un avec lui en permanence.

‘Dumitru devient frustré, il veut ramper quand Filip marche, il ne comprend pas.

La famille célébrant le deuxième anniversaire des jumeaux en juin de cette année (Photo: Gabriel Hristianovici)

« Filip demande parfois : « pourquoi portez-vous Dumitru dans vos bras, pourquoi ne me portez-vous pas aussi ? »

Dumitru a commencé à ramper en commando et à se mettre à quatre pattes, ce qui est un « pas en avant en termes de mobilité et de renforcement musculaire », a déclaré Gabriel.

Il tourne également les pages d’un livre et assemble des pièces de puzzle.

Le tout-petit peut aussi dire oui et hocher la tête pour non.

Et malgré leurs différences, Dumitru et Filip ont « étonné » leurs parents en prouvant qu’ils ont un lien que seuls les jumeaux peuvent partager.

« Avant que Dumitru ne commence à ramper, Filip ne faisait pas attention à lui », a déclaré Gabriel à Metro.co.uk.

« Maintenant, ils partagent des biscuits, s’embrassent pour souhaiter bonne nuit et se disputent parfois pour un jouet ou un parent.

« Je me souviens d’une fois que Filip s’est mordu la langue et a commencé à pleurer, et Dumitru, qui était à l’étage, a également commencé à pleurer sans aucune raison. »

Gabriel et Marieta ont fait face en grande partie sans l’aide de leurs familles immédiates, qui vivent respectivement en Roumanie et en Bulgarie.

Les jumeaux sont nés à Londres en juin 2019 (Photo : Gabriel Hristianovici)

« Nous ne le traitons pas différemment des autres enfants, c’est ce qui lui donne confiance, il est très, très important d’être positif », a-t-il déclaré.

« Chaque petite victoire est un pas en avant et nous permet de continuer », a ajouté Marieta.

« C’est plus de force qui s’ajoute à la force qu’ils nous ont déjà donnée, cela nous donne plus de puissance pour continuer. »

Le développement futur de Dumitru reste un «territoire inconnu» et dépend de la façon dont il réagit à la physiothérapie, ont déclaré les médecins à la famille – mais ils espèrent qu’il pourra éventuellement mener une vie indépendante.

La famille, qui vit dans le sud-est de Londres, doit collecter environ 1 200 £ par mois pour le traitement de Dumitru (Photo: Gabriel Hristianovici)

La famille a lancé la page de financement participatif GoFundMe dans l’espoir de payer une plaque vibrante Galileo, un équipement spécialisé qui peut aider les enfants atteints de paralysie cérébrale à bénéficier d’os et d’une mobilité plus solides, au prix de 5 605 £.

Gabriel, qui est le père à temps plein des garçons, et Marieta, une comptable, doivent également trouver de l’argent pour la physiothérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie et des rendez-vous bimensuels avec un cranio-ostéopathe, ce qui représente environ 1 200 £ par mois.

« Nous ne pouvons plus le faire avec notre argent. Toutes nos économies ont disparu », a déclaré Gabriel.

Gabriel et Marieta disent que Dumitru a fait de «grands progrès» grâce à l’aide du physiothérapeute Dr Jose M. Sanz Mengibar de Vojta Therapy.

La famille a également reçu le soutien de Stephanie Ernst, fondatrice de la Taps Support Foundation, qui a une expérience directe de la maladie.

Pour plus d’informations et pour faire un don pour aider Dumitru, cliquez ici.

