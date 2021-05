Un garçon de 5 ans s’envole pour New York pour un essai de médicament anticancéreux pionnier après une levée de 270000 £ ⋆ .

Oliver Stephenson, cinq ans, s’est envolé pour New York pour un traitement expérimental (Photo: SWNS)

Un petit garçon s’est rendu à New York pour un essai médical pionnier visant à empêcher son cancer de revenir – après que sa famille ait collecté 270000 £ pour le traitement.

Le brave Oliver Stephenson, âgé de cinq ans, a finalement reçu le feu vert plus tôt cette année après avoir lutté contre le neuroblastome, un cancer rare provenant de cellules nerveuses immatures, tout au long de 2020.

Alors que le super écolier subissait une chimiothérapie, une chirurgie, un traitement par cellules souches et une greffe de moelle osseuse, ses proches ont désespérément financé par crowdfunding pour obtenir un soutien financier.

À un moment donné, Oliver et son père James, 33 ans, ont dû s’isoler ensemble dans une chambre d’hôpital de 15 pieds carrés pendant sept semaines en raison de la pandémie de coronavirus.

La famille a regardé avec étonnement des inconnus au cœur généreux qui ont fait don d’un montant impressionnant de 270000 £ qu’ils ont utilisé pour financer sa place dans le cadre d’un essai médical.



La famille a collecté 270000 £ pour payer son traitement (Photo: Laura Stephenson / SWNS)

Oliver a passé le mois dernier au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, où il prend un vaccin d’essai clinique appelé bivalent.

On espère que le traitement entraînera son système immunitaire à identifier et à détruire les cellules de neuroblastome qui se cachent dans son corps pour empêcher la maladie de revenir.

Le vaccin, qui coûte 210000 £, obligera le jeune à faire quatre autres voyages à travers l’étang cette année.

Il est revenu de son récent voyage de quatre semaines à La Grosse Pomme il y a environ une semaine avec sa mère Laura, son père James et son petit frère Alfie, trois ans.

Laura, 35 ans, a déclaré: “ Tout s’est très bien passé. Les médecins étaient tous incroyables et Oliver a bien répondu jusqu’à présent.

«C’est un essai clinique, donc nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous espérons que cela empêchera Oliver de souffrir, comme il l’a fait, à nouveau.

«Après tout ce qu’il a vécu, c’est génial d’être sur une piste positive.

Elle a ajouté que le traitement était “ rapide et facile ”, expliquant qu’Oliver avait trois vaccins, qui étaient administrés par jab, et qu’à part un certain inconfort, il n’avait pas d’effets secondaires évidents.

En raison de la durée de leur séjour, Laura a déclaré que la famille avait pu passer des vacances hors du voyage.

Elle a ajouté: “ Oliver et Alfie ont passé un excellent séjour à New York, c’était incroyable.



Oliver et son petit frère Alfie, 3 ans, ont aimé explorer la Grosse Pomme (Photo: Laura Stephenson / SWNS)

“ En raison de la pandémie, partout était vraiment calme, ce qui signifiait que nous nous sentions très en sécurité tout le temps et que nous n’avions pas à faire la queue pour quoi que ce soit. ”

Laura, qui vit avec sa famille à Wakefield, dans le West Yorkshire, a déclaré que la partie préférée d’Oliver à New York était Central Park et jouer dans les terrains de jeux là-bas.

Le traitement novateur survient près de 18 mois après le diagnostic de neuroblastome d’Oliver, un cancer rare provenant de cellules nerveuses immatures qui ne touche que 100 enfants par an.

L’épreuve de la famille a été aggravée par la pandémie de coronavirus, ce qui a obligé Oliver et James à s’isoler ensemble à l’hôpital pendant que le jeune subissait une chimiothérapie.



Oliver souffre d’un cancer infantile rare qui ne touche que 100 enfants par an (Photo: Laura Stephenson / SWNS)

James était au chevet de son fils tout au long, mais Laura et Alfie n’ont pas pu lui rendre visite en raison de restrictions et ont dû se contenter d’appels vidéo.

Des pages de financement participatif ont été mises en place pour aider la famille à payer le traitement une fois que les options du NHS ont été épuisées, car le neuroblastome a de fortes chances de revenir.

Laura a poursuivi: “ Le soutien et les dons incroyables non seulement de nos amis et de notre famille, mais du monde entier, ont été écrasants.

«Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont aidé.

“ Ce fut une année vraiment difficile pour nous et en 2020, le pronostic d’Oliver n’était pas du tout bon.

“ Mais il s’est battu à travers tout va bien maintenant, il est en forme et fort et même de retour à l’école. ”

Bien qu’Oliver soit clair, les chiffres montrent que 60% des personnes qui se sont rétablies d’un neuroblastome finissent par rechuter.

Laura a ajouté: “ Nous voulons tout ce que nous pouvons pour empêcher que cela se produise. ”

Tout au long de l’épreuve d’Oliver, sa famille a été soutenue par l’association caritative Solving Kids Cancer.

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire ici: resolutionkidscancer.org.uk

