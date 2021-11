Un garçon de 9 ans blessé à Astroworld décède, selon sa famille

Un garçon de 9 ans qui a été blessé lors d’un écrasement de foule à Astroworld le 6 novembre est décédé, a déclaré sa famille à ABC13. Ezra Blount était dans le coma sous assistance respiratoire après avoir été piétiné par la foule pendant le tournage de Travis Scott en tête d’affiche. Il est désormais la 10e victime à perdre la vie au festival de Houston ; huit décès ont été signalés la nuit de l’événement, avec une neuvième victime succombant à ses blessures le 11 novembre.

Travis Scott, son label Cactus Jack, Live Nation, ScoreMore et Drake, qui ont fait une apparition surprise pendant le tournage de Scott, ont été poursuivis pour leur implication dans la tragédie qui a immédiatement suivi le festival. Des centaines de participants ont depuis porté plainte, dont la famille de Blount. Scott a offert le remboursement de tous les billets vendus et a déclaré qu’il couvrirait les frais funéraires des familles des personnes décédées.

Ben Crump, Alex et Bob Hilliard, et Paul Grinke, les avocats représentant Ezra Blount et sa famille, ont partagé la déclaration suivante sur la mort du garçon :

La famille Blount pleure ce soir la perte incompréhensible de leur précieux jeune fils. Cela n’aurait pas dû être le résultat d’emmener leur fils à un concert, ce qui aurait dû être une joyeuse célébration. La mort d’Ezra est absolument déchirante. Nous nous engageons à rechercher des réponses et la justice pour la famille Blount. Mais ce soir, nous sommes solidaires de la famille, dans le chagrin et dans la prière.