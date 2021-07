Un garçon de 9 ans écrit une lettre à Marcus Rashford lui disant “ne sois pas triste”

Dexter Rosier a écrit une note touchante à Marcus Rashford pour essayer de lui remonter le moral (Photo: ./MEN Media)

Un jeune garçon a écrit une lettre réconfortante à Marcus Rashford après la défaite atroce de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Dexter Rosier a écrit au footballeur après avoir été inspiré par sa campagne pour garantir des repas scolaires gratuits pour les jeunes pendant la pandémie.

Le joueur de neuf ans a déclaré qu’il espérait que la star de Manchester United “ne sera pas triste longtemps”, lui disant qu’il “sera toujours un héros” à ses yeux.

La peinture murale de Rashford à Withington a été défigurée après son penalty raté, tandis que lui, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont tous fait l’objet d’abus racistes ignobles en ligne à la suite de leurs ratés sur place.



Marcus Rashford était l’une des jeunes stars anglaises victimes d’abus racistes odieux (Photo: .)



Dexter a déclaré à la star de Manchester United qu’il serait ” toujours un héros ” à ses yeux (Photo: MEN Media)

Dexter, un fan de Tottenham de Reading, a voulu remonter le moral du joueur de 23 ans après avoir appris la nouvelle de l’horrible abus ce matin.

Il a écrit : « Cher Marcus Rashford. J’espère que tu ne seras pas triste longtemps parce que tu es une si bonne personne.

« L’année dernière, vous m’avez inspiré à aider les personnes moins fortunées. Puis hier soir tu m’as encore inspiré à toujours être courageux.

‘Je suis fier de toi, tu seras toujours un héros.’

La douce note est devenue virale après que la mère de Dexter, Samantha, l’a publiée sur Twitter.



La mère de Dexter a dit qu’il avait été inspiré par la star anglaise (Photo: MEN Media)

Samantha a déclaré à propos de son fils: “C’est un grand fan de football et un grand fan d’Angleterre. Il y a quelques joueurs anglais qu’il aime, mais il aime beaucoup Marcus Rashford.

« L’année dernière, Dexter a utilisé son argent de poche pour acheter de la nourriture pour la banque alimentaire locale. Il s’est senti inspiré par Rashford et s’est senti obligé de jouer son rôle.

«Après la nuit dernière, il a été dévasté puis s’est réveillé avec toutes les nouvelles ce matin et beaucoup de commentaires pas très gentils visant Rashford, Dexter voulait juste lui remonter le moral parce qu’il pense qu’il est une si bonne personne.

«C’est un petit garçon assez spécial. Il fait preuve d’empathie envers les autres, ce qui pour quelqu’un d’aussi jeune est une grande qualité.

“C’est un enfant très positif et avec toute la négativité qui règne, il voulait juste donner un coup de pouce à Marcus Rashford.”

Des centaines de personnes ont commenté, aimé et partagé la note – y compris Rashford lui-même, qui en a inclus une photo parmi plusieurs lettres sous un tweet émouvant dans lequel il s’est excusé pour sa miss.

Remerciant la majorité des fans pour leur soutien, il a écrit : ” Les messages que j’ai reçus aujourd’hui ont été positivement bouleversants et voir la réponse à Withington m’a fait pleurer.

“Les communautés qui m’ont toujours serré dans leurs bras continuent de me soutenir.”

