Un garçon de Bournemouth est mort après une surdose de drogue présumée – la police arrête un autre garçon de 14 ans | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les services d’urgence ont été appelés pour la première fois jeudi vers 17 heures, à Columbia Road.

Un garçon de 14 ans a été arrêté, soupçonné de fournir une drogue de classe A, en relation avec l’incident.

Les autorités procéderont à une autopsie pour confirmer la cause du décès.

Une enquête sur l’incident est en cours.

L’inspecteur adjoint Neil Third, de la police du Dorset, a déclaré: «Il s’agit d’un incident très tragique avec une si jeune vie perdue et mes pensées vont à la famille et aux amis de Mehmet.

« Une autopsie n’a pas encore eu lieu, mais nous soupçonnons actuellement qu’il est décédé d’une overdose de drogue.

“Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider notre enquête est invitée à nous contacter.

“Je tiens à souligner qu’il n’a pas encore été confirmé pourquoi Mehmet est décédé. Cependant, je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à tout le monde nos conseils.

“Quiconque envisage de prendre des substances, s’il vous plaît détrompez-vous. Vous ne pouvez jamais être sûr de ce que vous prenez lorsque vous utilisez des substances illégales et les effets secondaires sont imprévisibles et peuvent potentiellement avoir des conséquences tragiques.”

La police exhorte toute personne détenant des informations relatives à la mort de Mehmet à se manifester.

L’adjoint Third a ajouté: “Nous pensons que Mehmet est sorti avec son vélo pendant un certain temps entre 12h10 et 13h45 environ.

« Le vélo est décrit comme un vélo de montagne orange/rouge avec deux types de roues différents.

“J’espère que quelqu’un l’a vu pendant cette période et pourra nous aider à déterminer où il est allé et s’il a rencontré quelqu’un.”

Plus à venir…