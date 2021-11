Un garçon demande au Père Noël de ramener un chiot Labrador après une mort tragique dans une « arnaque » cruelle à l’élevage | Royaume-Uni | Nouvelles

La vie du jeune chiot Reggie a été tragiquement écourtée et imputée à son passage dans une ferme à chiots présumée avant qu’il ne soit acheté par Rick Ackers, de Wigan, dans le nord-ouest de l’Angleterre. La mort a secoué toute la famille et a eu un impact profond sur son jeune fils. Déterminé, Rick a depuis lancé une campagne pour renforcer les lois sur la vente de chiots afin d’éviter que davantage de chiens innocents ne souffrent en raison des actions de vendeurs avides.

Sa campagne « Justice For Reggie » appelle à un changement dans la façon dont les chiens peuvent être vendus en ligne, et elle devrait être débattue au Parlement le mois prochain. L’année dernière, Rick avait choisi d’offrir à son jeune fils un chien de famille comme surprise pour apporter un peu de joie après une année difficile de verrouillage.

Il est tombé sur le magnifique Labrador Reggie sur un site Web réputé et s’est renseigné à son sujet. Rick a demandé pourquoi Reggie était légèrement moins cher que les autres chiens sur le site Web, mais le vendeur a déclaré qu’il avait élevé les chiens pour en donner un à son grand-père après la mort de son chien.

Pour le reste de la portée, « il ne s’agissait pas d’argent, mais de trouver de bonnes maisons », se souvient Rick, une histoire qui s’est avérée fausse. Rick dit que le vendeur a dit plus de mensonges quand Rick est allé voir Reggie, avec l’adresse très nue.

Le vendeur a affirmé avoir récemment emménagé et a déclaré que c’était la raison pour laquelle la mère du chien n’était pas là. Mais les sonnettes d’alarme ont été mises de côté car Rick « est tombé amoureux » du chiot et a fini par le ramener à la maison ce jour-là.

Au début, tout semblait bien, mais le lendemain, la catastrophe a frappé. La santé de Reggie s’est rapidement détériorée du jour au lendemain et Reggie a développé un mauvais cas de maladie et de diarrhée, et semblait n’avoir aucune énergie du tout. Rick l’a emmené directement chez le vétérinaire, où il a été testé positif au parvovirus canin, un virus grave particulièrement dangereux pour les jeunes chiots.

Quelques jours plus tard, Rick a reçu un terrible appel téléphonique lui disant que l’état du chien s’était aggravé et que l’option humaine était de l’endormir. Rick était avec Reggie dans ses derniers instants et a eu le cœur brisé de perdre si tôt le nouveau membre de sa famille.

« C’était affreux, rien que de voir cette vie… c’est comme s’il n’avait jamais trouvé d’affection », a-t-il dit. nous a quittés pendant le peu de temps où il était avec nous.

La perte de Reggie a été particulièrement dure pour le fils de Rick, alors âgé de sept ans, qui s’est instantanément lié à son nouveau chiot bien-aimé.

« C’était bientôt Noël, alors il a dit : « Je voulais une Playstation 5 pour Noël, mais si je n’ai pas de Playstation 5, le Père Noël peut-il me ramener Reggie ? » Cela l’a coupé. Je l’ai vu beaucoup parler aux cendres de Reggie sur la cheminée.

Rick a essayé d’obtenir des réponses mais a découvert que la maison où il avait acheté le chiot était vide. On a découvert plus tard que Reggie avait été élevé dans une ferme à chiots en Irlande, né et élevé dans des conditions épouvantables.

Le chiot et ses frères et sœurs avaient été enlevés à leur mère avant l’heure recommandée, et ils n’avaient pas non plus été vaccinés, ce qui aurait donné à Reggie une bien meilleure chance de combattre le virus mortel.

À la suite de la tragédie de sa famille, Rick a mis en place la campagne Justice For Reggie, qui vise à aider à mettre un terme à l’élevage cruel de chiots en appelant à davantage de réglementations pour les sites Web sur la vente de chiens en ligne, ce qui rend plus difficile pour les vendeurs d’utiliser des chiots pour gagner de l’argent. argent rapide.

