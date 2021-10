Un garçon et son blob vont bientôt changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un garçon et son blob était un joli jeu sur Wii, avec le développeur WayForward produisant une offre intelligente et considérablement améliorée sur sa source d’inspiration NES; le jeu continuerait à avoir des itérations HD sur d’autres systèmes.

Les joueurs de Nintendo pourront enfin goûter au jeu pendant qu’il regarde son meilleur haute définition, semble-t-il, avec l’éditeur Ziggurat confirmant qu’il arrive sur Switch cet automne / automne. Vous pouvez voir un texte de présentation de relations publiques ci-dessous.

Vivez une histoire réconfortante racontée à travers de belles illustrations dessinées à la main et animées ! Nourrissez les bonbons gélifiés pour activer 15 transformations utiles telles que le canon au caramel, le videur de gomme à bulles et les haricots classiques comme l’échelle de réglisse, l’Apple Jack et le trampoline de mandarine. Traversez des bois, des marécages, des grottes, la périphérie de Blobolonian et même la Citadelle de l’Empereur à travers 40 niveaux à couper le souffle remplis de trésors cachés ! Collectez des trésors pour débloquer 40 niveaux de défi supplémentaires qui mettront vos compétences à l’épreuve ultime !

Si vous voulez une meilleure idée de son gameplay, vous trouverez ci-dessous une bande-annonce de la réédition HD de 2016.

Êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée de A Boy and His Blob sur Switch ?