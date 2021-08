Un garçon né «se noyé dans son propre sang» a laissé un père désespéré se sentir «brisé» | Royaume-Uni | Nouvelles

Après la naissance du fils de John Bradley, Freddie, il a perdu du poids et devenait « de plus en plus mal » alors que les médecins tentaient désespérément de savoir ce qui n’allait pas chez lui. Ils ont finalement découvert qu’il souffrait d’une grave maladie cardiaque – ce qui a incité les chirurgiens de l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool à effectuer une intervention chirurgicale vitale alors qu’il n’avait que six semaines.

John, qui est le commentateur du match sur LFC TV, a parlé de son angoisse et de celle de sa femme, Stacey, alors que les médecins se battaient pour sauver leur fils – qui a récemment eu trois ans.

Il a déclaré au Liverpool Echo: “Quand mon petit garçon est né, ils ne savaient pas ce qui n’allait pas avec lui.

“Pendant les cinq ou six premières semaines, il a été traité pour un certain nombre de conditions potentielles différentes, mais il ne prenait pas de poids et perdait progressivement du poids.

“Il allait de plus en plus mal. Finalement, ils ont réussi à identifier qu’il avait un problème avec son cœur et nous avons été envoyés à Alder Hey.”

LIRE LA SUITE: Les règles du Brexit blâmées alors que le couple est divisé par la frontière irlandaise

“Le génie de ses chirurgiens là-bas qui l’ont opéré. Vous opérez quelque chose qui a la taille d’une fraise – aller à l’intérieur, tout simplement incroyable.”

Depuis sa naissance, Freddie a subi deux autres interventions chirurgicales majeures – la plus récente en juin lorsqu’il s’est fait installer une pince métallique dans le cœur.

John a déclaré: “Je pense que vous craignez le pire.

« Vous êtes mis dans une position dans laquelle personne ne veut jamais être et je ne pense pas qu’un parent s’attend à y être.

“Quand vous ne contrôlez pas la situation et que vous confiez votre enfant à une opération de sauvetage.

“Bien que vous sachiez que vous les donnez aux meilleurs, il y a toujours cette peur, parce que vous savez et ils vous expliquent qu’il y a une chance qu’ils ne s’en sortent pas.

“Dans les nuits les plus sombres, vous restez assis à la maison et vous pensez comment vais-je surmonter cela? C’est très éprouvant mentalement.

“Il y a eu des moments où vous vous êtes demandé comment vous pouviez continuer à vivre au jour le jour avec ce qui se passait.

“Mais quand votre enfant se réveille après l’opération et vous regarde, c’est comme si le monde recommençait le premier jour. Nous avons vécu cela plusieurs fois maintenant.”

John a tweeté Alder Hey la semaine dernière pour les remercier d’avoir traité Freddie, et a déclaré que le voyage l’avait parfois laissé “brisé mentalement”.