“ Un garçon nommé Charlie Brown ” du trio Vince Guaraldi arrive bientôt

Enregistrements d’artisanat a annoncé une réédition en vinyle du classique Peanuts, A Boy Named Charlie Brown. L’album, enregistré par le fondateur Trio Vince Guaraldi, a été récemment remasterisé à partir des bandes analogiques originales par Kevin Gray chez Cohearent Audio.

Le disque est en magasin le 16 juillet et comprend un bonus spécial: huit cartes de baseball à collectionner qui présentent l’équipe de marginaux de Charlie Brown: Snoopy, Woodstock, Peppermint Patty, Linus et Lucy Van Pelt, Franklin Armstrong, Schroeder et, bien sûr, le manager. et le lanceur, Charlie Brown. Au dos des cartes se trouvent les statistiques clés de chaque joueur, y compris leur position sur le terrain et leur sandwich préféré.

Un garçon nommé Charlie Brown sera également proposé en trois variantes de couleurs, y compris un pressage d’herbe verte chez Target, une version bleu ciel pour Vinyl Me Please, ainsi qu’une édition spéciale de gant de baseball marron au Craft Recordings Store.

De plus, l’un des morceaux les plus mémorables de l’album, le “Baseball Theme”, qui va de pair avec le tempo, sera disponible pour la toute première fois en tant que single de 7 pouces, exclusivement pour le Record Store Day 2021. Offrant l’original, 1964 version bande originale de la chanson, plus une prise de studio alternative, la version en édition limitée est pressée sur du vinyle blanc et logée dans une veste colorée, avec des images fantaisistes sur le thème du baseball de Charlie Brown et Snoopy. Visite recordstoreday.com pour une liste des détaillants indépendants participants.

L’album a été un succès instantané lors de sa sortie, grâce à des morceaux mémorables tels que le chant «Oh, Good Grief», le réfléchissant «Happiness Is», le vif «Charlie Brown Theme» et le dynamique «Frieda (With the Naturally Curly Hair») ). » Guaraldi, quant à lui, marquerait un total de 15 spéciaux Peanuts au cours de sa vie, avec It’s Arbor Day en 1976, Charlie Brown étant son dernier projet. Quelques heures à peine après avoir terminé l’enregistrement, Guaraldi est décédé d’une crise cardiaque soudaine. Il n’avait que 47 ans.

Précommandez la réédition vinyle du Vince Guaraldi Trio’s A Boy Named Charlie Brown, sortie le 16 juillet ici.

Tracklist A Boy Named Charlie Brown:

Face A:

1. Oh, bon chagrin

2. Plage de galets

3. Le bonheur est

4. Schroeder

5. Thème Charlie Brown

Côté B:

1. Linus et Lucy

2. Bleu Charlie Brown

3. Thème de baseball

4. Frieda (avec les cheveux naturellement bouclés)