Un garçon poignardé avec un vrai couteau dans une maison hantée de l’Ohio: rapports 10z viral

Un acteur travaillant dans une maison hantée de l’Ohio fait l’objet d’une enquête policière après avoir prétendument poignardé un garçon de 11 ans au pied par accident, ont rapporté vendredi plusieurs organes de presse locaux.

Selon les rapports, l’acteur de 22 ans de Middleburg Heights travaillait dans une maison hantée au parc des expositions du comté de Cuyahoga le 18 septembre lorsqu’il a accidentellement enfoncé un couteau dans le pied du garçon de Brook Park vers 20 heures. Cleveland, Ohio ABC l’affilié WEWS-TV a identifié l’acteur comme Christophe Pogozelski.

Un rapport de police obtenu par Columbus, Ohio, l’affilié de CBS, WBNS-TV, a déclaré que des agents avaient été envoyés dans la maison hantée des sept étages de l’enfer environ 15 minutes après le coup de couteau présumé. Un appel au 911 passé par la mère du garçon et obtenu par WBNS a suggéré que le couteau avait l’air rouillé et insalubre.

Les premiers intervenants auraient parlé avec le garçon, qui a déclaré que lui et plusieurs de ses amis avaient été approchés par un acteur brandissant un couteau de style Bowie juste à l’extérieur de la maison hantée. L’homme a d’abord gratté le sol avec l’arme avant de tenter de poignarder le sol autour du pied du garçon “quand il a accidentellement poignardé le crocodile rouge du garçon et lui a coupé l’orteil”. Le couteau aurait traversé la chaussure du garçon et son orteil.

La maison hantée a fourni aux acteurs de fausses armes, mais l’acteur a choisi de ne pas utiliser l’un des accessoires fournis et a plutôt apporté son propre couteau personnel de chez lui, a rapporté Cleveland.com.

Selon le rapport de police, les policiers ont observé que l’orteil du garçon saignait et ont appliqué les premiers soins avant d’appeler sa mère.

La mère du garçon est arrivée au champ de foire peu de temps après. Lorsque la police lui a demandé si elle prévoyait d’emmener son enfant à l’hôpital, le garçon aurait protesté et aurait déclaré qu’il souhaitait rester dans la maison hantée avec ses amis.

L’acteur qui a poignardé le garçon aurait reconnu à la police que ce n’était pas une bonne idée d’avoir apporté et utilisé un vrai couteau alors qu’il travaillait dans la maison hantée. Cependant, il a maintenu qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser quelqu’un.

Les agents n’ont pas procédé à une arrestation, mais ils ont confisqué le couteau.

Cependant, Cleveland.com a rapporté que plus tard dans la soirée, la mère de l’acteur a téléphoné au poste de police et a demandé que son couteau lui soit rendu. Les agents ont informé la femme qu’ils devaient conserver le couteau jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise concernant d’éventuelles accusations portées contre son fils, lui disant que si aucune accusation n’était déposée, le couteau serait rendu.

WEWS-TV à Cleveland a rapporté que la mère du garçon blessé a finalement décidé de porter plainte. Selon le rapport de cette chaîne de télévision, une citation à comparaître pour agression par négligence a été envoyée à Pogozelski à la demande de la mère du garçon.

“Je ne comprends pas l’état mental de cet homme”, Karen Bednarski, a déclaré à WEWS la mère du garçon blessé. « Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui, et il ne devrait pas travailler dans un établissement comme celui-là. C’est ce qui m’énerve. »

Rodney Geffert, le président de la société propriétaire de la maison hantée, a déclaré à la chaîne de télévision que son acteur “s’était un peu trop rapproché”.

“C’était un accident complet et a poussé l’orteil du garçon”, a poursuivi Geffert.

Il a également déclaré que Pogozelski travaillait en tant que pigiste et avait récupéré la vraie vie à l’insu de l’entreprise. Il a déclaré à WEWS que ses acteurs ne sont pas autorisés à toucher les clients et qu’ils ne sont censés utiliser que des accessoires en caoutchouc fournis par l’employeur.

