Un garde de New York poignardé après avoir demandé à un client de porter un masque

Un agent de sécurité travaillant dans un Apple Store à New York a été poignardé vendredi soir après avoir demandé à un client de se conformer aux politiques Covid du magasin.

Selon Newsweek, la police a déclaré que l’incident s’était produit « à la suite d’un différend concernant le port d’un masque à l’intérieur du magasin » situé au 401 West 14th Street à Manhattan.

La police a déclaré à Newsweek que le garde avait été poignardé une fois au bras et une fois au front.

Le gardien de 37 ans, qui n’a pas été identifié publiquement, a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

« Ce soir, les travailleurs d’une entreprise de nettoyage viennent littéralement de finir de nettoyer la traînée de sang qui restait encore dans cet Apple Store pendant plusieurs heures après l’attaque au couteau », a déclaré Jessica de NBC News York. Cunnington rapporté vendredi soir. « Et comme vous l’avez dit, la police pense en ce moment que cela a été déclenché par une demande de simplement mettre un masque. »

Cunnington a noté que le suspect est toujours en fuite, mais la police ne publiera pas de vidéo de l’incident si tôt dans son enquête.

Selon le New York Post, la police a décrit le suspect comme un homme dans la vingtaine, portant un jean bleu, un sweat-shirt noir avec des lettres rouges et des baskets noires.

Apple a mis à jour ses directives Covid fin juillet et a commencé à exiger des masques faciaux dans la plupart de ses magasins américains, quel que soit le statut vaccinal.

Dans une note obtenue par Bloomberg, Apple a déclaré à son personnel: «Après avoir soigneusement examiné les dernières recommandations du CDC et analysé les données de santé et de sécurité pour votre région, nous mettons à jour nos conseils sur les masques faciaux pour votre magasin. À partir du 29 juillet, des masques faciaux seront obligatoires en magasin pour les clients et les membres de l’équipe, même s’ils sont vaccinés. »

Regardez ci-dessus, via NBC New York

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com