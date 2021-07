Un gardien de but de la LNH décède sous l’impact d’un feu d’artifice !

in

05/07/21 à 22:36 CEST

Le Letton Matiss Kivlenieks, un gardien de 24 ans des Blue Jackets de Columbus décédé hier soir, est décédé d’un traumatisme à la poitrine. l’explosion d’un mortier de feu d’artifice itinérant et non à cause d’une chute, a déclaré lundi un coroner du Michigan.

La police de Novi, dans le Michigan, a signalé que des feux d’artifice de type mortier lancés dimanche soir se sont légèrement inclinés et ont commencé à tirer en direction de personnes à proximité, y compris Kivlenieks.

Le gardien des Blue Jackets se trouvait dans un bain à remous et a tenté de s’échapper avec d’autres personnes lorsqu’il a été touché par l’un des mortiers du feu d’artifice.

Selon le rapport officiel, les pompiers et les techniciens médicaux d’urgence sont arrivés dimanche à 23 h 13 HAE dans une résidence privée.

Il a fallu 4 minutes et 38 secondes aux services d’urgence pour arriver après avoir reçu un appel au 911. Kivlenieks a été emmené dans un hôpital local, où il a été déclaré mort.

Le bureau du médecin légiste du comté d’Oakland (Michigan) a publié lundi après-midi les résultats préliminaires de l’autopsie.

Avant l’autopsie, La police a déclaré que Kivlenieks aurait glissé et s’était cogné la tête contre du béton en fuyant un feu d’artifice défectueux.

Kivlenieks a débuté en deux matchs avec les Blue Jackets la saison dernière et avait récemment joué pour la Lettonie au Championnat mondial de l’IIHF.

Il a également joué huit matchs depuis qu’il a rejoint la Ligue nationale de hockey sur glace (LNH) et devrait avoir plus de temps de jeu la saison prochaine.

“Nous sommes choqués et attristés par la perte de Matiss Kivlenieks, et nous présentons nos condoléances à sa mère, Astrida, sa famille et ses amis pendant cette période dévastatrice.« Le président des opérations hockey des Blue Jackets, John Davidson, a déclaré dans un communiqué.

Pour sa part, Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a également publié une déclaration sur la mort de Kivlenieks, offrant ses condoléances à sa famille, ses amis, ses coéquipiers, les Blue Jackets et son pays natal..

“Son amour de la vie et sa passion pour le jeu manqueront profondément à tous ceux qui ont eu la chance de l’avoir comme partenaire et ami”, a déclaré Bettman.