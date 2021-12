Un gardien du Nebraska blessé se joint à une escarmouche sur le terrain en scooter

Le gardien du Nebraska Trey McGowens, qui se remet d’une fracture du pied, était prêt à aider ses coéquipiers lorsque les bancs se sont dégagés lors d’un match de basket-ball masculin contre l’État de Caroline du Nord mercredi.

McGowens, un junior de 6 pieds 4 pouces, utilisait un scooter pour marcher et a été capturé par l’émission ESPN traversant le terrain pour soutenir ses coéquipiers, y compris son jeune frère, Bryce McGowens, qui était impliqué dans l’altercation.

23 novembre 2021 ; Lincoln, Nebraska, États-Unis ; Nebraska Cornhuskers guard Trey McGowens (2) marche avec un scooter avant le match contre les Tennessee State Tigers à Pinnacle Bank Arena.

Avec six minutes de la fin du match, l’attaquant de NC State Jericole Hellems a percé un corner à trois points et immédiatement après cela, une bagarre a éclaté. Lat Mayen du Nebraska et deux autres joueurs ont été expulsés du match.

23 novembre 2021 ; Lincoln, Nebraska, États-Unis ; Nebraska Cornhuskers guard Trey McGowens (2) marche avec un scooter avant le match contre les Tennessee State Tigers à Pinnacle Bank Arena. (Steven Branscombe-USA TODAY Sports)

NC State est reparti avec la victoire 104-100 en quadruple prolongation au PNC Arena.

Dereon Seabron a marqué un sommet en carrière de 39 points avec 18 rebonds pour le Wolfpack. Ebenezer Dowuona a marqué quatre points pour le NC State et a bloqué huit tirs, un sommet en carrière. Le Wolfpack avait 11 blocs en tout.

Alonzo Verge a mené le Nebraska avec 25 points avant de commettre une faute dans les dernières secondes.

Nebraska Cornhuskers guard Alonzo Verge Jr. (1) conduit sur North Carolina State Wolfpack guard Dereon Seabron (1) pendant le match entre le North Carolina State Wolfpack et les Nebraska Cornhuskers au PNC Arena le 1er décembre 2021 à Raleigh, NC. (Photo de William Howard/Icon Sportswire via .)

Le Nebraska jouera à Indiana samedi pour ouvrir le match de la Big Ten Conference. NC State affrontera Louisville samedi lors d’un match d’ouverture de l’ACC.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.