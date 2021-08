Un géant de l’investissement avec un milliard d’actifs sous gestion révèle posséder 2,6 millions d’actions de Coinbase (COIN)

Coinbase

Un géant de l’investissement avec 79 milliards de dollars d’actifs sous gestion révèle posséder 2,6 millions d’actions de Coinbase (COIN)

Le géant de l’investissement Tiger Global Management, qui gère 79 milliards de dollars d’actifs, continue de s’investir dans l’industrie de la crypto-monnaie via l’échange de crypto Coinbase.

Tiger Global était déjà investi dans Coinbase alors qu’il dirigeait le tour de table de la série E de la bourse au cours duquel la société a levé 300 millions de dollars.

Selon le dernier dossier réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Tiger Global a divulgué un peu plus de 2,6 millions d’actions de catégorie A, soit une participation d’une valeur de 665 millions de dollars dans le principal échange crypto des États-Unis.

Au moment de la rédaction, l’action Coinbase se négocie à 256,83 $, en baisse par rapport au sommet de 294 $ de la semaine dernière. Les actions COIN ont encore un long chemin à parcourir pour atteindre leur sommet historique de 429 $, atteint brièvement le jour de ses débuts en avril sur le Nasdaq grâce à une cotation directe.

La semaine dernière, le géant américain de la fabrication de puces PC, Intel, a révélé qu’il détenait une petite participation dans l’échange de crypto. Intel détient 3 014 actions COIN d’une valeur d’un peu moins de 800 000 $, soit moins de 0,005% de la capitalisation boursière actuelle de Coinbase.

Le principal propriétaire des actions COIN est Ark Investment, qui détient une participation de 3,96 %, détenant plus d’un milliard de dollars d’actions, suivi par Vanguard Group, Nikko Asset Management, Fidelity, Mitsubishi et Goldman Sachs.

Coinbase est un jeu de pick-and-pelle dans la classe d’actifs crypto pour les investisseurs traditionnels et institutionnels. Au lieu d’investir directement dans des milliers de cryptos, les investisseurs investissent dans l’entreprise qui fournit l’infrastructure financière et la technologie pour l’économie de la crypto.

Récemment, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 2,23 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes, alors que ses utilisateurs de transactions mensuelles ont augmenté de 44% pour atteindre 8,8 millions d’utilisateurs. Le bénéfice net de Coinbase a explosé d’environ 4 900 % par rapport à la même période un an plus tôt pour atteindre 1,6 milliard de dollars.

Alors que la société s’attend à ce que son volume de transactions soit inférieur au troisième trimestre, les analystes interrogés par Refinitiv s’attendent à un BPA annuel de 7,76 $ par action et à un chiffre d’affaires de 6,29 milliards de dollars.

12 des 18 analystes interrogés ont attribué à l’action COIN une note d’achat avec un objectif de prix consensuel de 358 $.

Bank of America a quant à lui attribué à l’action une note de “neutre” et un objectif de prix de 273 $, l’analyste de BofA Jason Kupferberg écrivant que si Coinbase vise à “devenir l’Amazon des actifs cryptographiques”, il attend toujours des signes plus concrets de le progrès.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.