Un géant de supermarché retire ses avantages aux employés non vaccinés

La chaîne de supermarchés Kroger a annoncé mardi qu’elle supprimerait les congés d’urgence payés pour les employés non vaccinés qui contractent COVID-19 en plus d’obliger certains d’entre eux à payer une surtaxe mensuelle d’assurance maladie de 50 $ à partir de 2022, selon une note de l’entreprise.

La plus grande chaîne de supermarchés du pays, qui emploie environ 465 000 travailleurs, a publié une note de service interne à l’entreprise annonçant les changements, qui débuteront le 1er janvier, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à la Daily Caller News Foundation. Kroger resserre ses politiques liées au COVID-19 alors que les entreprises américaines sont confrontées à l’incertitude concernant le récent mandat fédéral de vaccination du président Joe Biden.

Les récentes règles émises par la Occupational Safety and Health Administration exigent que toutes les entreprises de plus de 100 employés exigent la vaccination COVID-19 ou des tests hebdomadaires, a rapporté le WSJ.

« Nous naviguons dans la pandémie de COVID-19 depuis près de deux ans et, conformément à nos valeurs, la sécurité de nos associés et clients est restée notre priorité absolue », a déclaré un porte-parole de Kroger au DCNF. «Pour ce faire, nous avons créé et modifié plusieurs politiques sur le lieu de travail au début de la pandémie pour soutenir nos associés pendant une immense incertitude.»

« L’administration du vaccin à nos associés a fait partie intégrante de nos efforts et continue d’être au centre de nos préoccupations », a déclaré le porte-parole.

Les nouvelles règles ne s’appliqueront qu’aux salariés non syndiqués utilisant le régime de soins de santé de l’entreprise, selon la note, a rapporté le WSJ. L’épicerie de Cincinnati a incité les employeurs à se faire vacciner avec des paiements de 100 $.

