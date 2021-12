Un génie de la fenêtre de transfert et une équipe meilleure que celle de Klopp… CINQ raisons pour lesquelles les fans de Manchester United devraient être enthousiasmés par le nouveau patron Ralf Rangnick

La légende du football allemand Ralf Rangnick a terminé vendredi matin sa première conférence de presse en tant que manager par intérim de United. après une semaine bien remplie à Old Trafford.

De l’arrivée de Rangnick lundi à la victoire contre Arsenal 3-2 et à la sortie émotionnelle de Michael Carrick jeudi, les quatre derniers jours ont été des montagnes russes pour les Red Devils.

GETTY

L’ancien patron du RB Salzbourg et Leipzig a signé en tant que patron par intérim jusqu’à la fin de la saison

Pourtant les propos du patron allemand ce matin auront certainement ravivé la bonne humeur du côté rouge de Manchester.

Alors essuyez les larmes que vous avez pleurées pour les fans de Carrick, United – voici 5 choses qui vous enthousiasment maintenant que Rangnick est au volant.

INSÉRER RONALDO DANS SON SYSTÈME

Le retour de Cristiano Ronaldo a marqué un moment clé dans le mandat du prédécesseur de Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, en tant que manager à Old Trafford.

Cependant, bien que la star portugaise ait sauvé la peau du Norvégien à plusieurs reprises grâce à des buts de dernière minute, Ronaldo n’a pas été à son meilleur depuis son retour à Manchester.

Ce sera de la musique aux oreilles des fans de United alors que le nouveau patron Rangnick pense qu’il peut intégrer Ronaldo dans son système et, espérons-le, faire ressortir le meilleur de lui. Plus de disputes entre Jamie Carragher et Roy Keane pendant un moment alors…

« Vous devez toujours adapter votre style ou votre idée du football aux joueurs dont vous disposez, et non l’inverse », a déclaré Rangnick.

« Ayant vu Cristiano hier en seconde période à l’âge de 36 ans, un professionnel de haut niveau incroyable. À son âge, je n’ai jamais vu un joueur qui soit encore aussi en forme physiquement. C’est toujours un joueur qui peut facilement faire la différence.

GETTY

Ronaldo a marqué le troisième but de United lors de la victoire 3-2 contre l’Arsenal d’Arteta

TACTIQUES DE TRANSFERT DE FENÊTRE

United a été enclin à dépenser beaucoup pour des joueurs qui n’avaient pas grand-chose à montrer, ou à perdre de jeunes talents pour moins qu’ils ne l’auraient espéré, comme Jesse Lingard étant le prochain suspect probable à tomber dans cette catégorie.

Les supporters des Diables rouges seront alors ravis d’apprendre que Rangnick est réputé pour faire d’excellentes affaires dans les fenêtres de transfert – investir dans des talents inexploités, les développer et, s’ils étaient vendus, en tirer d’énormes profits.

Un exemple en est lorsque l’Allemand a travaillé pour Red Bull et qu’il a augmenté la valeur des clubs de la franchise de 120 millions d’euros à 1,2 milliard d’euros en huit ans, principalement grâce à sa stratégie de transfert.

Et bien que Rangnick n’envisage peut-être pas encore de signer Erling Haaland, les fans de United peuvent être sûrs de voir des fenêtres de transfert bien pensées à partir de maintenant.

« Je suis plus qu’heureux », a expliqué le joueur de 63 ans, « Les joueurs offensifs que nous avons ici, nous avons tellement de meilleurs joueurs dans le département offensif que nous n’avons pas besoin de parler d’autres joueurs.

« Cela aurait du sens d’ajouter des joueurs qui vous garantissent presque plus de qualité ».

GETTY

La superstar du football Haaland a joué pour l’ancien club de Rangnick, le RB Salzbourg

GEGENPRESSING

Le Gegenpressing, également connu sous le nom de « contre-presse » en allemand, est centré sur la récupération du ballon dès la possession et est une tactique qui a longtemps été associée au nouveau patron de Manchester United.

Le terme est devenu un mot à la mode grâce au manager de Liverpool Jürgen Klopp, qui a adopté la tactique lors de la gestion de son ancien club le Borussia Dortmund après avoir été inspiré par Rangnick.

Et bien que le manager par intérim Michael Carrick ait réussi à réaliser de solides performances contre Villa Real, Chelsea et Arsenal, les fans de United peuvent être enthousiasmés par la capacité de United à jouer sous l’Allemand.

Interrogé sur son style de jeu préféré, l’ancien patron de Hoffenheim a déclaré: « Pour prendre le contrôle des matchs à l’avenir, nous devons le faire en jouant de manière proactive, peu importe si nous avons le ballon nous-mêmes, il s’agit d’aider l’équipe à jouer. ensemble. C’est une question de convivialité, c’est aussi une question d’esprit d’équipe, on l’a vu hier ».

GETTY

Rangnick a inspiré Thomas Tuchel et Jurgen Klopp dans leur cheminement vers la gestion

MEILLEUR ESCOUADE QUE KLOPP

En parlant de Klopp, le titre de Premier League est beaucoup plus susceptible de se terminer à Anfield qu’à Old Trafford cette saison.

Cependant, Rangnick aura gagné quelques points de brownie de la part des supporters de United pour ses commentaires sur leurs ennemis.

Interrogé sur la rotation de l’équipe d’une manière qui fonctionne, le nouveau patron de United a évoqué l’expérience de Klopp à son arrivée à Liverpool, affirmant que son équipe héritée des Red Devils n’était pas de niveau inférieur.

« Quand Klopp est arrivé à Liverpool, l’équipe dont il a hérité à l’époque n’était certainement pas une meilleure équipe que celle dont j’ai hérité à Manchester United », a déclaré Rangnick.

Les commentaires de l’Allemand sur son compatriote montrent sa foi en sa capacité à faire tourner la saison de son nouveau club – ce qui ne peut que remonter le moral des fans de United.

GETTY

Rangnick pense que son équipe n’est pas pire que l’équipe que Klopp a transmise lorsqu’il a rejoint Liverpool en 2015

ICI POUR UN BON TEMPS ET LONGTEMPS ?

Le dernier moment du premier presseur de Rangnick qui enthousiasmera les fans de United est la possibilité qu’il prolonge son temps sur la sellette d’Old Trafford.

L’ancien patron de Schalke n’est actuellement engagé que jusqu’à la fin de la saison en tant que manager par intérim.

Cependant, si tout se passe bien pour l’Allemand, il est probable que les fans de United puissent s’attendre à ce que Rangnick ne disparaisse pas à la fin de la campagne.

« Nous n’avons pas parlé de ce qui se passera cet été », a expliqué Rangnick, « Pour le moment, je suis pleinement conscient qu’ils recherchent un nouveau manager, s’ils me parlent ensuite, nous verrons.

« Peut-être que s’ils me demandent mon avis, et si tout se passe bien, on développe l’équipe ».

EDGE: Le génie de la fenêtre de transfert et une équipe meilleure que celle de Klopp … 5 raisons pour lesquelles les fans de Manchester United devraient être enthousiasmés par le nouveau patron Ralf Rangnick