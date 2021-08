Un gentil monstre atterrit dans le rêve américain – WWD

MONSTRE DANS LA MAISON : Gentle Monster, la marque de lunettes de luxe sud-coréenne avec seulement 22 magasins dans le monde, ouvrira une boutique de 3 500 pieds carrés à American Dream, le méga complexe de divertissement et de vente au détail à East Rutherford, NJ

La boutique Gentle Monster sera située dans l’aile de vente au détail de luxe d’American Dream appelée The Avenue, qui devrait ouvrir le 17 septembre avec Saks Fifth Avenue, Hermès, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Mulberry et plusieurs autres acteurs du luxe. Gentle Monster ouvrira “dans les mois à venir” et n’a pas précisé quand.

L’unité sera la première de la marque dans le New Jersey et seulement la quatrième aux États-Unis. Les autres boutiques Gentle Monster se trouvent dans le quartier SoHo de Manhattan ; Los Angeles et Santa Clara, Californie. Les magasins sont inhabituels en ce qu’ils présentent des interprétations théâtrales du futur, de l’environnement, de la technologie et d’autres sujets de la vie utilisant des œuvres d’art, de la robotique, de la vidéo, de l’aménagement paysager et de la sculpture.

Fondé en 2011, Gentle Monster « embrasse une philosophie de conception expérimentale et repoussant les limites » et a mis l’accent sur la collaboration avec des designers, des marques et des artistes, dont Fendi, Ambush, Marine Serre, Alexander Wang, Jennie, Diplo, Kris Wu, Tilda Swinton et plus récemment Heron Preston.

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre nouveau produit phare à American Dream. L’environnement organisé convient parfaitement à Gentle Monster, car notre marque s’est toujours attachée à créer une expérience mémorable et unique pour nos clients », a déclaré Michael Lee, directeur général de Gentle Monster, dans un communiqué.

“Le design de pointe et l’approche tournée vers l’avenir de Gentle Monster incarnent la direction du shopping de luxe”, a déclaré Don Ghermezian, PDG d’American Dream, dans un communiqué.

Outre son aile de luxe à venir, American Dream, développé par Triple Five Group, possède des magasins de détail à prix modérés tels que H&M, Aritzia, Primark et Uniqlo, ainsi que Sephora, et des attractions de divertissement d’extension, notamment le parc aquatique DreamWorks, le thème de l’univers Nickelodeon. Park, Legoland Discovery Center, Sea Life Aquarium et Big Snow Ski Hill. Le complexe a encore quelques espaces commerciaux à remplir. Barneys New York et Lord & Taylor avaient tous deux l’intention d’y ouvrir de grands magasins, mais ont fini par fermer leurs chaînes de magasins.

D’une campagne Gentle Monster.