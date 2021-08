Un geste de la main à quatre doigts fait basculer les fans de moteurs lucides vers les moulins à vent

Un geste de la main cryptique de Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) Le PDG Peter Rawlinson (fait deux fois !) a Twitter (NYSE :TWTR) en feu alors que les investisseurs commencent à spéculer sur ce que cela pourrait signifier.

Source : Moteurs lucides

Rawlinson a été photographié lors de deux récents événements de presse de Lucid, levant quatre doigts de manière ludique. Pas tout à fait un TIC Tac-amicale “Sheesh”, mais beaucoup interprètent son geste de la main comme un message caché aux clients et actionnaires de Lucid.

Lucid Motors, pour ceux qui ne le savent pas, est un fabricant de véhicules électriques ciblant le segment du luxe avec son Lucid Air qui sera bientôt livré. La société n’est pas étrangère à la spéculation, avec des rumeurs qui circulent autour de la société depuis ses jours de fusion pré-SPAC, lorsqu’elle faisait partie de Churchill Capital IV (CCIV).

Depuis le premier appel public à l’épargne (IPO) de Lucid le 26 juillet, les investisseurs attendent avec impatience que la société dévoile une date de début de production. Rawlinson a indiqué que cela devrait être « dans le courant du second semestre 2021 ».

Pendant ce temps, l’action LCID a broyé ses engrenages métaphoriques, ayant chuté de 19% depuis l’introduction en bourse, sous-performant le S&P 500 (plat sur la même période). Ajoutant du sel à la plaie, le Reddit-oint Tesla (NASDAQ :TSLA) tueur a nettement sous-performé son ennemi juré. Voici une mise à jour rapide sur mon échange de paires de véhicules électriques, pour tous ceux qui travaillent sur les chiffres :

Mon point de vue : avec une rareté d’annonces induisant un battage médiatique depuis l’introduction en bourse et aucune communication officielle de Lucid lui-même, LUCIDnation peut chercher un sens là où il n’y en a pas.

En d’autres termes, les vrais croyants commencent à remettre en question leur foi.

r/WSB résume parfaitement la tension autour du stock Lucid :

S’ils ne commencent pas à fournir des voitures aux consommateurs, cela se termine mal

Voici un bref aperçu du geste de la main cryptique qui fait vibrer LUCIDnation ainsi que de ce que nous savons vraiment sur le stock LCID en ce moment.

Stock LCID et le numéro quatre

Lucid n’a pas encore annoncé publiquement de date de début de production. Pourtant, la société a organisé un certain nombre d’événements publics, notamment l’ouverture d’un magasin de détail à Scottsdale, en Arizona. En outre, les investisseurs ont signalé un grand nombre d’offres d’emploi sur le site Web de Lucid comme preuve que l’entreprise se rapproche peut-être d’une date.

Retour sur notre semaine à Monterey passée avec d’anciens et de nouveaux amis. #DreamAhead #LucidAir pic.twitter.com/wlpahwlejc – Lucid Motors (@LucidMotors) 17 août 2021

Pendant ce temps, les séances de photos de Rawlinson ont fait sensation Reddit et d’autres forums de médias sociaux. Certains pensent que le geste fait référence à la date de livraison du produit phare Lucid Air EV, actuellement prévue pour le deuxième semestre 2021. Et un lecteur d’InvestorPlace m’a envoyé un message suggérant que Peter utilise des signaux manuels de la salle des marchés : sa main gauche suggère septembre, sa droite, le chiffre 4.

Un autre suggère que Peter parle de la conduite autonome de niveau 4 (un sacré coup, compte tenu de la récente enquête de sécurité sur Tesla). Et les plus fervents des taureaux LCID estiment que le geste renvoie à un partenariat recherché avec Pomme (NASDAQ :APPL) (si quelqu’un peut déchiffrer la corrélation entre le nombre quatre et Apple, veuillez m’envoyer un e-mail).

Il reste un peu moins de quatre mois avant la fin de l’année. Il n’est donc pas surprenant que les investisseurs aient été contraints de recourir à ce type de raisonnement. Et avec le stock LCID coincé dans les limbes, le récent bavardage ajoute un tout nouveau sens à l’expression « anxiété de portée ».

Ce que nous savons du stock LCID

LUCIDnation est clairement sur le bord de ses sièges. C’est donc le bon moment pour résumer ce que nous savons vraiment de Lucid :

Environ 40 millions de bons de souscription (à 11,50 $) peuvent être exercés à compter du 23 août (l’action LCID se négocie actuellement à un peu moins de 22 $). Alors que les bons de souscription exerçables ne représentent qu’environ 2,5% du total de 1,7 milliard d’actions en circulation de LCID, toute vente d’initié importante est potentiellement un événement dilutif pour l’action ; Le blocage de PIPE (Private Investment in Public Equity) se termine le 1er septembre. Les investisseurs de PIPE ont investi à 15 $ par action. Le PIPE était de 167 millions d’actions, représentant environ 10 % du total des actions en circulation. Une vente massive aurait certainement un impact sur le titre ; Lucid prévoit de livrer l’Air avant la fin de 2021 ; La société a construit 74 versions de validation de la qualité dans le cadre de sa phase de test final en cours ; L’Air subit des tests EPA afin de valider la portée revendiquée du véhicule de plus de 500 miles sur une seule charge. Pour comprendre l’écart entre les performances de la batterie en laboratoire et dans la nature, consultez mon récent Fireside Chat avec le PDG et co-fondateur du fournisseur de batteries pour véhicules électriques de nouvelle génération Addionics, Moshiel Biton, qui a fourni une explication éloquente de la limitation de la diffusion ; Lucid a plus de 10 000 réservations pour l’Air et prévoit de livrer au moins 20 000 unités en 2022 ; Les livraisons en Chine sont attendues en 2023 ; Le lancement prévu pour le SUV Lucid Gravity est H2 2023; Lucid a fixé 350 millions de dollars de CAPEX pour 2021-2023 afin d’ajouter 2,7 millions de pieds carrés d’espace de fabrication supplémentaire dans son usine de l’Arizona pour une accélération de la production.

Les lecteurs d’InvestorPlace savent où je me situe sur les actions LCID. Lucid – comme tous les constructeurs automobiles avant lui – est confronté à un risque d’exécution important en atteignant cette rampe de production automobile abrupte. Restez à l’écart pour le moment.

Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus. Continuons la discussion. Envoyez-moi un courriel à jmakris@investorplace.com.

Divulgation : À la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

