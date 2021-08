Un gestionnaire d’alligator mordu au zoo, premières photos d’une main blessée

L’anglais Joe Joyce, qui a remporté le championnat d’Europe des poids lourds avec sa brillante victoire sur son compatriote Daniel Dubois, n’a plus ce privilège. N’ayant pas réussi à défendre le titre depuis lors et n’ayant pas rencontré son concurrent officiel, son compatriote vétéran allemand Marco Huck, il a été déchu de la ceinture. Rappelons […] More