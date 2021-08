in

Actualités Bitcoin

Un gestionnaire d’investissement axé sur l’or révèle son exposition au Bitcoin via GBTC

Le gestionnaire d’investissement, US Global Investors, bien connu pour sa spécialisation dans l’or et les métaux précieux, a révélé dans son dernier dossier réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’il était désormais exposé au Bitcoin.

La société basée au Texas a ajouté des actions GBTC dans trois de ses fonds, à savoir le Gold and Precious Metals Fund ; Fonds de ressources mondiales ; et Fonds mondial pour les minéraux précieux.

Pour le trimestre se terminant le 30 juin, la société a déclaré détenir 19 000 actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), d’une valeur actuelle d’un peu moins de 740 000 $.

Selon le document, la société catégorise en outre le type d’investissement comme étant « actions communes ».

GBTC se négocie actuellement avec une décote de 13,94% par rapport au prix du Bitcoin sous-jacent. Cette décote prévaut depuis six mois, allant jusqu’à 21,23% à la mi-mai.

Bien qu’il puisse être surprenant qu’une entreprise privilégiée pour l’or investisse dans la crypto-monnaie, le bug de l’or Peter Shiff a déclaré: “ce n’est pas une surprise et cela n’indique pas un changement dans la façon dont les autres gestionnaires d’actions aurifères voient la crypto ou le Bitcoin”, notant que le PDG de US Global Investors, Frank Holmes est également le PDG de Hive Blockchain et est actif dans la crypto depuis 2017.

Depuis la création de Bitcoin en 2009, qui vaut actuellement plus de 48 000 $, l’or n’est passé que de 890 $ à 1 815 $, ce qui représente une croissance d’environ 115% seulement. Au début du mois d’août de l’année dernière, le métal précieux a atteint un nouveau record historique mais n’a pu atteindre que 2 075 $, tandis que le BTC a atteint un sommet de près de 65 000 $ en avril de cette année.

Bitcoin est toujours en hausse de 14,5% en août et de 64% en glissement annuel par rapport aux performances de lingots de -0,19% et -4,46%, respectivement.

J’ai parlé à un gars fortuné non crypto. J’ai toujours été un sceptique BTC. M’a interrogé sur l’ETF et m’a dit que cela rendrait l’accès plus facile. C’est quelqu’un qui n’utiliserait jamais un échange cryptographique. Une seule personne. Mais il est facile de sous-estimer le montant d’argent secondaire qui veut un accès de type hérité. – MacroScope (@MacroScope17) 29 août 2021

L’institutionnalisation du Bitcoin et de la crypto s’est produite à un rythme rapide cette année à la suite de la pandémie et de la politique monétaire ultra-lâche, qui a conduit à une flambée de l’inflation tandis que les banques centrales maintiennent les taux d’intérêt pratiquement nuls ou inférieurs à zéro. territoire.

Comme nous l’avons signalé récemment, Bill Miller a également déclaré détenir 1,5 million d’actions de GBTC dans son Miller Opportunity Trust, et Morgan Stanely a révélé qu’il possède également une énorme quantité d’actions de GBTC.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.