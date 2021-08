Un gestionnaire d’investissement de 400 milliards de dollars s’apprête à offrir une exposition au Bitcoin et à l’Ethereum ZyCrypto Crypto new media

Publicité





Neuberger Berman, basé à New York, avec 402 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est la dernière société d’investissement privée à étendre sa stratégie de fonds au bitcoin et à l’ethereum, révèle un dossier déposé mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le dossier de la SEC indique que le Commodity Strategy Fund de la société permettrait à ses clients d’accéder pour la toute première fois à une exposition indirecte aux contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum. Outre les dérivés cryptographiques, le fonds commun de placement axé sur les matières premières pourra également investir dans des fiducies bitcoin et des fonds négociés en bourse (ETF).

« En vigueur immédiatement, la stratégie d’investissement du Neuberger Berman Commodity Strategy Fund (le « Fonds ») permettra une exposition gérée activement aux investissements en crypto-monnaie et aux actifs numériques via (i) des dérivés de crypto-monnaie, tels que des contrats à terme sur bitcoin et des contrats à terme sur l’éther, et (ii) des investissements dans le bitcoin fiducies et fonds négociés en bourse pour obtenir une exposition indirecte au bitcoin », indique le dossier.

Plus tôt cette année, Neuberger Berman a publié un blog intitulé “The Bitcoin Experiment”, qui affirmait que le bitcoin était un “phénomène à surveiller de près”, mais que la crypto-monnaie ne devrait finalement pas être considérée comme faisant partie d’une allocation d’actifs standard.

“Au lieu de cela, nous préférons la considérer comme une option qui porte ses fruits lorsque les attentes d’un avenir incertain et inflationniste augmentent, et rend la dynamique d’approvisionnement finie et non contrôlée par l’homme des crypto-monnaies précieuse”, résume le message.

Publicité





La demande institutionnelle de Bitcoin à la hausse

Le cryptovirus continue de se propager et les investisseurs aux poches profondes contractent rapidement le virus du bitcoin.

Le marché des dérivés cryptographiques, en particulier le marché à terme BTC, a attiré l’attention des mastodontes institutionnels ces derniers mois. Les sociétés d’investissement de Wall Street réclament maintenant des moyens pour que les clients s’emparent d’une partie de la classe d’actifs autrefois obscure.

Plus d’une douzaine d’entreprises ont déposé des demandes de lancement d’ETF basés sur la plus grande crypto-monnaie au monde, mais jusqu’à présent, les régulateurs américains n’ont approuvé aucune préoccupation concernant la manipulation des prix sur le marché de la crypto.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a toutefois suscité des espoirs récemment lorsqu’il a suggéré qu’il serait enclin à donner son feu vert aux fonds dérivés négociés en bourse plutôt qu’aux fonds qui souhaitent fournir une exposition directe en détenant du bitcoin physique.

Une semaine après les commentaires de Gensler, VanEck, Invesco et deux autres sociétés d’investissement ont déposé une demande de FNB de stratégie bitcoin avec une exposition indirecte aux contrats à terme sur bitcoin et à d’autres véhicules d’investissement réglementés.

Graphique BTCUSD par TradingView

Bitcoin connaît l’une de ses plus longues séquences de victoires cette année. La dernière annonce intervient alors que la crypto remonte au-dessus de la barre des 46 000 $. Au moment de la publication, BTC s’élevait à 46 462,88 $.