Un glissement de terrain dans le sud-ouest de la Chine fait 14 morts et trois blessés

Un glissement de terrain sur un chantier de construction dans le sud-ouest de la Chine a fait 14 morts et trois blessés, selon des informations officielles mardi.

La cause du glissement de terrain de lundi soir dans la ville de Bijie dans la province du Guizhou fait l’objet d’une enquête, selon les rapports.

Les travailleurs construisaient un centre de formation pour un hôpital au moment du glissement de terrain. L’arrière-pays montagneux du Guizhou est l’une des régions les moins développées de Chine.

Plus de 1 000 personnes ont rejoint l’effort de sauvetage pendant la nuit, a indiqué l’agence de presse Xinhua.

Les accidents du travail sont un problème récurrent en Chine en raison de la réduction des coûts par les gestionnaires, du laxisme dans l’application des normes de sécurité et de la dégradation des infrastructures.

Parmi les pires accidents de la Chine, il y a eu une explosion massive en 2015 dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin qui a tué 173 personnes, pour la plupart des pompiers et des policiers.

