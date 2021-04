Un GOP fou veut annuler le baseball, le coca et les grandes entreprises ⋆ .

Elizabeth Brockway / La bête quotidienne

Que reste-t-il après l’annulation du GOP? Vous pourriez obtenir un coup de fouet en essayant de suivre la gymnastique mentale hypocrite des conservateurs, mais il y a un thème commun: les conservateurs croient en une relation à sens unique avec l’Amérique où leurs mandats règnent en maître. Notre rôle est de soumettre ou de faire face à l’annulation.

Incroyablement, le parti qui ne cesse de se plaindre de «l’annulation de la culture» tout en la pratiquant est maintenant au bord de l’auto-annulation après s’être retourné contre les alliés des grandes entreprises avec lesquels il est historiquement uni pour pousser les allégements fiscaux, la déréglementation Destruction «créative» du «marché libre» incontrôlé.

Ce qui a causé la scission, ce sont les derniers efforts de suppression des électeurs du GOP en Géorgie, qui étaient si odieux qu’ils ont fait l’impensable, forçant des entreprises comme Coca-Cola, Delta et United à les condamner publiquement. Même la Major League Baseball a décidé de déplacer le All-Star Game de la Géorgie au Colorado. Mais les grandes entreprises répondant à leurs intérêts présumés et aux désirs des clients sont condamnées par les républicains comme des agents supposés d’une «culture de l’annulation du réveil», un supervillain inventé utilisé pour effrayer la base conservatrice. Le Parti républicain suggère même que le passe-temps américain fait en fait partie d’un complot communiste. Si le baseball et le Coca sont sortis, quelle est la prochaine étape? Tarte aux pommes? (Heureusement, nous avons toujours des frites liberté.)

Naturellement, la Georgia House a réagi en menaçant d ‘«annuler» les allégements fiscaux accordés à Delta, le plus grand employeur de l’État. «Vous ne nourrissez pas un chien qui vous mord la main», a déclaré le président de la Chambre républicaine David Ralston, rationalisant les représailles.

«Mon conseil aux PDG des entreprises américaines est de rester en dehors de la politique», a averti le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. «J’ai trouvé complètement décourageant de trouver un groupe de PDG d’entreprise au milieu de la politique», a déclaré McConnell avec une mémoire sélective, oubliant commodément que les conservateurs comme lui aidaient les entreprises à devenir des personnes avec un droit au premier amendement à la liberté d’expression. C’était le résultat de la décision controversée de la Cour suprême 5-4 dans l’affaire historique Citizens United contre les élections fédérales, qui permettait aux entreprises de donner des fonds illimités pour aider à influencer les élections. Les conservateurs comme McConnell n’ont aucun problème à ce que les entreprises se trouvent au «milieu de la politique» quand cela lui convient. Il a pris 4,3 millions de dollars d’entreprises au cours des 5 dernières années pour financer ses campagnes. Les entreprises ont donné au moins 50 millions de dollars depuis 2015 aux législateurs qui ont soutenu des projets de loi de suppression des électeurs.

En fait, les conservateurs ont longtemps défendu le premier amendement et ont utilisé la «liberté d’expression» pour rallier leur base et promouvoir leur programme contre-majoritaire. Cela comprend le soutien de l’argent noir en politique, l’insistance sur le droit de cracher le racisme et la haine sans conséquence, et la promotion des libertés religieuses des chrétiens blancs, en particulier des boulangers, pour discriminer les femmes et les communautés LGBTQ. Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas a écrit une dissidence cette semaine dans laquelle il voulait réglementer les entreprises Big Tech comme les transporteurs publics. Qu’est-il arrivé au «marché libre»? Il semble que les conservateurs n’aiment pas Twitter, une entreprise privée, qui déplore le président Trump et ses alliés pour incitation à la haine. Cependant, à l’instar de la femme du juge Thomas, ils sont plus que ravis de soutenir une violente insurrection au Capitole des États-Unis qui a fait cinq morts et a cherché à annuler des élections libres et équitables.

Comme je l’ai déjà écrit, annuler la culture est le dernier grief fabriqué par l’écosystème de droite pour militariser la fausse victime afin qu’ils puissent être cruels sans responsabilité. Alors que l’administration Biden essayait de vacciner les Américains et de nous donner un paquet de secours, les républicains se plaignaient du Dr Seuss. «Annuler la culture» est le «problème numéro un» et la «chose la plus dangereuse» qui se passe aujourd’hui, selon le représentant Jim Jordan. Il a dit cela lors d’une pandémie dévastatrice qui a tué plus d’un demi-million de personnes et déclenché une récession paralysante. Je suis d’accord avec lui en ce qui concerne l’état fragile de la démocratie américaine.

Les efforts du GOP en Géorgie pour «annuler» les droits de vote, principalement des électeurs noirs, est en effet une «chose la plus dangereuse» qui est reproduite par les conservateurs à travers l’Amérique pour assurer le règne de la minorité. Heureusement, l’intention discriminatoire pure et simple et la vulgarité de ces mesures ont inspiré l’indignation nationale et le rejet stratégique coordonné de la majorité. Cela implique de faire pression sur des entreprises, telles que Coca-Cola et Delta, basées en Géorgie, pour qu’elles fassent un choix audacieux: défendre la démocratie et le peuple ou poursuivre votre partenariat lucratif et incestueux avec le GOP et être boycotté. Les entreprises, comme les gens, suivent souvent l’argent.

Pendant ce temps, le GOP, qui est maintenant une force extrémiste contre-majoritaire et contre-factuelle se faisant passer pour un parti politique, a renoncé à l’argent des entreprises au cours de devenir agressivement stupide et d’investir tout dans «annuler la culture» comme leur épée absolutiste pour attaquer les démocrates, les libéraux et quiconque ennuie leur chef de secte.

En plus d’essayer d’annuler les entreprises, les sports nationaux, les droits de vote et les élections de 2020, ils annulent également leurs compatriotes républicains. Cela inclut les six sénateurs républicains et républicains de la Chambre, tels que Liz Cheney, qui ont voté pour destituer Trump pour avoir incité à l’insurrection du 6 janvier. Ils ont décidé d’annuler leurs intellectuels conservateurs, tels que George Will et Bill Kristol, en tant que RINO (républicains de nom uniquement) pour avoir critiqué Trump. Ils ont décidé d’annuler les «valeurs familiales» avec leur défense hypocrite et leur soutien aux indiscrétions sexuelles de Trump, et essaient maintenant d’en dire le moins possible sur celles du sbire de Trump Matt Gaetz.

Le parti des «forces de l’ordre» annule désormais les agences de renseignement et les jette sous le bus en tant que membres de «l’État profond». Le parti de la «sécurité nationale» est parfaitement bien avec des insurrections violentes, une terreur suprémaciste blanche et des justiciers tuant des personnes non armées lors de manifestations.

Et maintenant, le parti du «marché libre» est ouvert à l’annulation des entreprises qui leur donnent des contributions électorales massives et fournissent des emplois à leurs électeurs dans les États à majorité républicaine. Des chrétiens comme Jenna Ellis, qui combat les moulins à vent sur Twitter et se plaint que l’Amérique annule le christianisme, sont même très bien en train d’annuler un révérend littéral.

Quand et où cela se terminera-t-il?

Au fur et à mesure que le GOP devient plus extrême et radical, ce qu’il fera, l’épée absolutiste de «l’annulation de la culture» conduira inévitablement à sa propre cannibalisation. Pour le reste d’entre nous, nous ne pouvons qu’espérer que cela conduira à leur non-pertinence. L’alternative terrifiante signifie qu’ils auront réussi à annuler la démocratie.

