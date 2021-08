Un gouverneur en exercice fera-t-il face à la justice ? 10z viral

Le plus haut responsable de l’application des lois à New York a conclu de manière décisive que le gouverneur Andrew Cuomo avait violé les lois fédérales et étatiques en harcelant sexuellement ses subordonnés en série. Mais le procureur général de l’État, Letitia James, n’a pas immédiatement engagé de poursuites contre le gouverneur, laissant au mouvement #MeToo la tâche de trouver une punition appropriée pour un politicien provocateur accusé de comportement flagrant.

Les démocrates du président Joe Biden jusqu’à la fin sont immédiatement montés à la chaire des intimidateurs mardi, cherchant à faire pression sur l’un des gouverneurs les plus en vue du parti pour qu’il démissionne. Cuomo a repoussé les appels, insistant sur le fait qu’il avait été accusé à tort.

Pendant ce temps, l’absence de répercussions juridiques immédiates pour Cuomo face à des preuves détaillées d’inconduite sexuelle a donné aux militants de #MeToo et aux critiques républicains une ouverture pour se demander si un double système de justice avait été à nouveau exposé.

“C’est tout simplement incroyable de voir comment il existe une norme judiciaire différente dans notre pays pour les démocrates libéraux que pour les républicains conservateurs”, a déclaré le représentant Dave Stuebe (R-Fla.) à Just the News. « Pourriez-vous imaginer si c’était Trump ? Il serait menotté en ce moment, escorté tout au long du processus judiciaire et arrêté pour chaque petite violation de la loi.

« Mais pour les démocrates, ça va. Nous allons juste dire : ‘Oui, il a violé la loi, et ensuite garder le silence en ce qui concerne un acte d’accusation, ou en ce qui concerne toute activité criminelle’ », a-t-il poursuivi.

Tarana Burke, largement considérée comme la fondatrice du mouvement #MeToo, a exprimé son incrédulité quant au fait que Cuomo reste au pouvoir. Elle a tweeté : « Les vrais leaders savent que leur travail est intrinsèquement une question de service. Ce que le rapport du procureur général montre, c’est à quel point Cuomo a rendu un mauvais service à l’estimé fonction de gouverneur. Il devrait démissionner ou être démis de ses fonctions. Point final.”

La chef de la majorité au Sénat de l’État de New York, Andrea Stewart-Cousins ​​(D), a appelé à la démission du gouverneur, comme elle l’a fait lorsque la pléthore d’accusations portées contre lui a fait surface pour la première fois. “Il devrait être clair pour tout le monde qu’il ne peut plus servir de gouverneur”, a-t-elle déclaré.

La représentante de New York Elise Stefanik, membre de troisième rang de la direction républicaine de la Chambre des États-Unis, a appelé non seulement à la démission de Cuomo, mais à son arrestation. « Personne n’est au-dessus des lois et aujourd’hui, justice doit être rendue », a-t-elle déclaré. « Le gouverneur Cuomo doit démissionner et être arrêté immédiatement. »

Le défi de Cuomo est venu après qu’un portrait vivant et accablant de la vie et de la culture au sein de son administration et autour du manoir du gouverneur à Albany ait été peint par 179 entretiens avec des témoins et des dizaines de milliers de documents. Ils ont signalé un environnement de travail hostile qui comprenait l’intimidation et l’intimidation des membres du personnel. La plupart des allégations de comportement inapproprié sont accompagnées d’affirmations de Cuomo selon lesquelles il n’a pas commis, ou ne se souvient pas, des infractions dont il est accusé.

L’une de ces sections se lit comme suit : « Le gouverneur a également déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir jamais chanté une partie d’une chanson à Mme Bennett, y compris « Est-ce que vous m’aimez ? » par les Contours, allant jusqu’à dire « Je ne connais même pas cette chanson. Cependant, un appel que Mme Bennett a enregistré à des fins de dictée à partir du 4 octobre 2019 commence par le gouverneur chantant le refrain de cette chanson plusieurs fois à Mme Bennett avant de commencer la dictée.

En effet, le rapport réfute les multiples démentis de Cuomo (rassemblés par les enquêteurs au cours de 11 heures d’interrogatoire) et accorde aux témoins, aux victimes et aux parties aux méfaits de Cuomo le contrôle narratif final de l’histoire.

James a décrit les conclusions du rapport comme “une image profondément troublante, mais claire”. Parce que cette image implique, de son propre aveu, la violation de la loi fédérale et de l’État, pourquoi il n’y a pas d’acte d’accusation au pénal, ni aucune sanction spécifique, liée au rapport de 165 pages, reste une question.

Pour chaque victoire significative du mouvement #MeToo contre un délinquant – dont Harvey Weinstein, Roger Ailes, Charlie Rose, Al Franken et bien d’autres – il y a eu des cas où les accusés – y compris le président sortant – ont échappé à de graves conséquences professionnelles, politiques ou pénales

On ne sait pas encore quel sort attend le gouverneur devant le tribunal. Quelques heures après l’annonce de James, le procureur du district d’Albany a annoncé qu’il enquêtait pénalement sur Cuomo. Le DA prévoit d’enquêter sur les documents envoyés par le bureau de l’AG qui détaillent le harcèlement sexuel présumé du gouverneur à l’encontre de 11 femmes.

Cuomo est le gouverneur en exercice de l’un des États les plus grands et les plus riches du pays. Au cours des 18 mois qui ont suivi le déclenchement de la pandémie, sa fortune s’est élevée au ciel et s’est effondrée sur terre plus dramatiquement que la plupart n’oseraient l’imaginer.

En attendant le début éventuel d’une action en justice contre Cuomo, le rapport cinglant sur sa conduite compilé par son propre procureur général présente le mouvement #MeToo avec un test décisif de son sérieux culturel, politique et moral. Si Cuomo parvient à rester au pouvoir, beaucoup se demanderont : est-ce que quelque chose a changé ?