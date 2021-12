Un grand BAXI Manresa s’approche de la Coupe

11/12/2021 à 21h20 CET

Gran Canaria s’effondre en Ligue Endesa après avoir concédé une nouvelle défaite, cette fois contre un rocheux Baxi Manresa (80-82) qui a fait tomber les jaunes grâce à leur supériorité dans le jeu intérieur et malgré le succès de Dylan Ennis (31 points).

GCA

HOMME

CB GRAN CANARIA, 80

(19 + 18 + 17 + 26): AJ Slaughter (11), Dylan Ennis (31), John Shurna (8), Chris Kramer (5), Ilimane Diop (2) -cinq titulaires-, Miquel Salvó (3), Nico Brussino (4), Javi López (6), Khalifa Diop (10), Oliver Stevic et Adrián del Cerro.

BAXI MANRESA, 82

(24 + 15 + 19 + 24) : Dani Pérez (4), John Thomasson (18), Elias Valtonen (5), Chima Moneke (9), Ismaël Bako (17) -cinq titulaires-, Sylvain Francisco, Guillem Jou ( 3), Dani García, Rafa Martínez (4), Luke Maye (7), Yankuba Sima (12) et Janis Berzins.

ARBITRES

Benjamín Sánchez, Paco Araña et Alfonso Olivares. Ils ont éliminé par cinq fautes les locaux Oliver Stevic (29:54) et Chris Kramer (39:33); et le visiteur Elias Valtonen (35:20).

INCIDENTS

Match correspondant au 13ème tour de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 3 689 spectateurs à la Gran Canaria Arena (Las Palmas de Gran Canaria).

Avec 46 rebonds en faveur et sous l’impulsion de joueurs comme Bako, Sima et Moneke, l’équipe catalane s’est imposée dans l’échange final de coups avec l’équipe de l’île et continue de donner pas en avant dans leur premier objectif de qualification pour la Copa del Rey.

Les Catalans ont pris l’initiative avec le supériorité en peinture que Bako lui a donnée et un Sima de plus en plus décisif après sa prestation avec l’équipe senior face à une équipe clarétaine lacérée par les blessures de l’Ukrainien Artem Pustovyi et du Français Andrew Albicy.

Avec Diop et Shurna, il a essayé de compenser l’équipe jaune, ainsi que le succès à l’extérieur de l’équipe de jeunes Javi López (6 points), mais l’équipe dirigée par Pedro Martínez finirait par marquer le premier quart avec un 19-24 serré.

Guillem Jou a subi un coup très fort

Au deuxième tour, le Manresa a continué à porter la poignée sur l’électronique, béni par le plan extérieur d’un Moneke qui vit un grand moment et Maye principalement. Cependant, Gran Canaria a réussi à minimiser le désavantage en réduisant le poignet d’Ennis et Slaughter, tandis que Diop, Khalifa et Ilimane ont dosé les forces.

Il a commencé un partiel apaisant de 9-0 pour les insulaires (35-31), qui s’est néanmoins évaporé dans les dernières minutes, faisant revenir l’équipe de Martínez pour précipiter ses centres. reprendre l’avantage sur le tableau d’affichage (37-39).

L’équation est restée intacte en troisième période, bien que les erreurs dans les deux anneaux se soient multipliées. La ‘Granca’ mettait plus d’intensité à l’arrière mais n’arrivait pas à tout carburer en attaque, situation dont profitaient Thomasson et Sima (39-47).

Cependant, un nouveau jaune sanglant avec un 10-2 partiel est revenu pour équilibrer la balance (49-49). Cependant, Manresa I ressuscité avec Bako comme référence en peinture, se conjuguant à une faute technique sur Stevic qui a une nouvelle fois donné de l’oxygène aux visiteurs (54-58).

BAXI Manresa a régné dans la Gran Canaria Arena

Après une prestation antisportive d’Ilimane Diop, les Catalans ont prolongé la séquence (54-62) à sept minutes de la fin, obligeant un nouveau temps-mort de Porfi Fisac. Le résultat de l’arrêt tactique s’est traduit par une défense sur tout le terrain et un contribution supplémentaire du gardien Dylan Ennis, qui distillait des points et un peu plus de folie dans les mesures finales, mais ce n’était pas suffisant.

Bako et Thomasson ont compensé par leur polyvalence de l’autre tranchée (75-77), jusqu’à un manque controversé de Kramer en l’absence de 27 secondes, très protesté par l’équipe et les supporters locaux, a fini par déséquilibrer la balance dans l’échange final de coups (80-82), érigeant Thomasson dans le pendule des visiteurs dans une victoire très importante dans laquelle Pedro Martínez est revenu exercer son enseignement sur le banc.