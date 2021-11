Un grand catalyseur pour le métaverse est à l’horizon

Je suis un grand fan de graphiques et j’adore voir des représentations visuelles rapides de la façon dont notre monde évolue.

J’aime particulièrement ce graphique, qui représente graphiquement l’intérêt de la recherche Google pour le terme « métaverse. «

En un instant, il exprime à quel point le monde est soudainement devenu captivé par le concept émergent de mondes virtuels.

Jusqu’à il y a deux semaines, presque personne ne se souciait du métavers – ou, à tout le moins, personne ne le cherchait sur Google. Maintenant, tout le monde et leur meilleur ami le recherchent sur Google.

Alors, maintenant vient la partie amusante d’identifier exactement ce que cela signifie…

Est-ce un tournant pour le métaverse ?

Nous le pensons.

Jusqu’à récemment, le métavers était ce concept étrange de science-fiction qui semblait être une réalité lointaine. Puis Facebook (NASDAQ :FB) a changé son nom en Meta, et Mark Zuckerberg nous a fait une démonstration dans le monde réel de la façon dont la technologie des casques et des jeux pourrait enfin prendre en charge des expériences de réalité virtuelle (VR) immersives et de haute qualité.

Maintenant, le monde considère soudain le métavers comme une réalité inévitable qui arrivera bientôt sur une plate-forme numérique près de chez vous – la prochaine évolution des médias sociaux.

Le monde est ici.

Comme nous l’avons écrit dans ces mêmes numéros, les humains sont des évadés naturels. Nous aimons la réalité, bien sûr, mais nous aimons aussi parfois échapper à la réalité. Il y a quelques décennies, nous nous échappions grâce à des plateformes analogiques, comme des livres, des magazines et des films. Aujourd’hui, nous nous échappons via des plateformes Internet 2D, comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les émissions en streaming.

Demain, nous nous échapperons via des plateformes Internet 3D, comme les jeux VR, les bars/clubs virtuels et les émissions et films immersifs.

C’est la progression naturelle des choses. Les plateformes Internet en trois dimensions représentent la prochaine évolution de l’évasion humaine. Notre saut vers ces plates-formes n’est pas une question de « si » – c’est une question de « quand ».

Le « quand » est maintenant.

Zuckerberg l’a prouvé dans sa démonstration de Meta.

Le matériel de réalité augmentée et virtuelle sous-jacent à notre accès à ces plateformes – comme le casque Oculus Rift de Facebook – a longtemps été le plus gros obstacle à l’adoption du métaverse. Alors que le logiciel a toujours été assez bon, le matériel a toujours pris du retard.

Mais ce matériel a progressé au point d’être assez bon pour une utilisation par les consommateurs de masse. Au cours des 12 à 24 prochains mois, ces casques vont passer d’une adoption de niche à une omniprésence dans les ménages, et le monde passera des plates-formes Internet 2D aux plates-formes Internet 3D.

Le métaverse naîtra.

En effet, cela se produit déjà. Pas en 2022. Pas le mois prochain. À l’heure actuelle.

Notre meilleur choix de métaverse dans le Investisseur innovant le portefeuille est en hausse de 60% ce mois-ci, en partie à cause du battage médiatique du métaverse, mais aussi parce que la société a récemment annoncé des bénéfices spectaculaires, ce qui a souligné qu’au cours des dernières semaines, les gens affluaient vers le contenu du métaverse.

Nous pensons que cette tendance va s’accélérer en 2022.

Le catalyseur? Noël.

Les casques d’écoute seront le cadeau le plus populaire et le plus populaire de cette saison des fêtes. Il y a tout simplement trop de battage autour du métaverse et trop de casques abordables pour que les consommateurs n’en achètent pas un tas cette saison des fêtes.

Beaucoup de ces personnes seront des utilisateurs de casques VR pour la première fois. Ils vont mettre ces casques pendant la saison des vacances. Ils vont se brancher sur le métaverse. Ils vont être impressionnés, et finalement, ils vont devenir accro.

Les adultes vont retourner au bureau dans la nouvelle année et se vanter de leurs nouveaux casques. Les enfants retournent à l’école et parlent de leurs nouveaux casques sympas. Quiconque n’en a pas acheté un à Noël en mettra un sur sa liste de courses, et d’ici la mi-fin 2022, le matériel de casque sera presque aussi courant que le matériel de jeu vidéo, comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X.

Cet énorme cycle de croissance commence maintenant.

Alors n’attendez pas. Montez à bord de la mégatendance du métaverse maintenant ! De gros gains arrivent bientôt.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.