Un grand changement électoral montre que les démocrates ont surjoué leur main à l’approche de 2022 – RedState

Les nouvelles pour les démocrates n’ont pas été bonnes ces derniers mois. Cela s’est poursuivi aujourd’hui avec la publication du dernier tour de scrutin du RNCC. Pour la première fois au cours de ce cycle, les républicains sont désormais en tête du scrutin générique, une mesure clé à l’aube de la saison électorale 2022.

NOUVEAU SONDAGE NRCC : Pour la première fois de ce cycle, les républicains sont désormais en tête du scrutin générique. Dans les 85 districts du Congrès du champ de bataille, les républicains sont en tête du scrutin générique de 43 à 40 %. Lire le mémo complet ICI ⬇️⬇️⬇️https://t.co/XkxOZg4m57 – NRCC (@NRCC) 26 octobre 2021

Ces chiffres suivent la tendance que nous avons constatée dans d’autres sondages qui montrent que les républicains comblent l’écart. Et pour être clair, le GOP n’a pas besoin d’être en tête du scrutin générique le jour des élections pour prendre la Chambre de manière décisive. Même un déficit de 3 à 4 points est presque certainement suffisant pour regagner la majorité compte tenu de la dynamique en jeu. Mais s’ils parviennent effectivement à remporter le vote « populaire » lorsqu’il s’agit du Congrès en 2022, cela entraînera la vague rouge que certains prédisent.

L’élection de Virginie sera également un test majeur pour l’électorat. Même si l’État est plutôt bleu, si Glenn Youngkin peut gagner du terrain par rapport aux résultats de 2020, ce serait un signal d’alarme majeur pour les démocrates. À l’heure actuelle, les sondages ont cette course à égalité, et généralement, le parti non-titulaire fait mieux avec les électeurs de dernière minute. Et si les républicains gagnent d’une manière ou d’une autre cette course, c’est un territoire de cinq alarmes pour la gauche.

Ce que tout cela me dit est simple : Les démocrates ont trop joué.

De nombreuses personnes qui ont voté pour Joe Biden l’ont fait avec l’impression qu’il maintiendrait simplement le statu quo et apporterait un sentiment de normalité. Le président a fait le contraire, qu’il s’agisse de sa sénilité ou de son programme de « reconstruire en mieux ». Il serait juste de les appeler crédules parce qu’ils étaient en 2020, mais de nombreux électeurs modérés qui ont adhéré au faux récit de Biden ne se sont pas inscrits à ce qu’il propose actuellement.

Ajoutez à cela la folie absolue venant des progressistes du Congrès, et vous pouvez voir pourquoi les tables tournent. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par l’inflation que par l’hystérie du « changement climatique ». Ils se soucient bien plus de la crise frontalière que de nourrir la dépendance choo-choo de Biden. Les démocrates ont choisi de se concentrer sur les problèmes qui font avancer les problèmes du pays tout en ignorant les choses qui nuisent vraiment aux Américains de la classe moyenne. C’est une recette pour le désastre, et il n’y a aucun signe que le Parti démocrate change de cap.

Pour terminer, je dirais que cela ne peut pas changer de cap, cependant. Est-ce que quelqu’un pense que Bernie Sanders, Pramila Jayapal, Alexandria Ocasio-Cortez ou l’un des dizaines de progressistes d’extrême gauche vont accepter un retrait ? Cela n’arrivera tout simplement pas, et c’est une leçon sur la raison pour laquelle les coalitions irréalisables finissent toujours par échouer.