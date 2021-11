Un grand commerce de Russell Westbrook se prépare-t-il entre les Lakers et les Rockets ?

Les Lakers de Los Angeles sont tombés face aux Kings de Sacramento 141-137 vendredi soir.

LeBron James a mené LA en marquant avec 30 points, Russell Westbrook en a marqué 29, Anthony Davis en a eu 23 et Malik Monk en a lancé 20.

Malgré toutes ces contributions massives aux buts, les Lakers n’ont pas pu battre une équipe des Kings qui est entrée dans le match 7-12 cette année et venait de licencier son entraîneur-chef en raison de la gravité de la saison jusqu’à présent.

Il est clair que des changements doivent être apportés.

LA est entré dans la saison avec des aspirations au titre, mais actuellement l’équipe est à 10-11.

Un gros problème pour le violet et l’or est Westbrook. Il est maladroit et, même à son meilleur, ne contribue pas dans les domaines où les Lakers manquent légitimement. Il est une pièce redondante lors de ses meilleures nuits et un véritable obstacle lors de ses pires.

Heureusement, une solution potentielle existe.

Les Houston Rockets ont gardé John Wall sur le banc toute l’année pour donner plus de temps de jeu à des jeunes comme Jalen Green et Kevin Porter Jr. Dans le processus, le front office a désespérément cherché un échange possible.

Cette semaine, Haralabos Voulgaris, ancien cadre des Dallas Mavericks, est apparu sur le podcast de Bill Simmons et a suggéré qu’un échange entre LA et Houston pourrait être envisagé.

« Je te donne la seule équipe, [the Minnesota Timberwolves], ça y est », a déclaré Simmons à propos des prétendants potentiels aux services de Wall. « Nous n’avons pas d’autres équipes à moins que ce [the] Westbrook des Lakers pour Wall encore une fois.

« Je veux dire, ne sous-estimez jamais la capacité des Lakers à faire un métier que les gens pensent que personne d’autre ne ferait », a répondu Voulgaris. « C’est définitivement l’équipe qui fait ça. Ils y parviennent.

Ce n’est pas la première fois que ce sujet est abordé. Mardi, Eric Pincus de Bleacher Report a mentionné quelque chose de similaire.

« Les Lakers ont fait un échange massif au cours de l’été, mais l’échange de Russell Westbrook n’a pas catapulté l’équipe au sommet de la Conférence Ouest », a-t-il écrit. « La franchise ne changera peut-être pas de cap, et déplacer le salaire de 44,2 millions de dollars de Westbrook (plus une option de joueur de 47,1 millions de dollars pour 2022-2023) serait extrêmement difficile en cours de saison.

« En dehors de John Wall avec les Houston Rockets (sur un contrat similaire à Westbrook) ou Kevin Love des Cleveland Cavaliers (60,2 millions de dollars dus jusqu’en 2022-2023), les opportunités peuvent être inexistantes. »

Jusqu’à présent, la course de Westbrook avec les Lakers a été plus mise en évidence par le fait qu’il gifle les fans, qu’il soit impliqué dans une controverse sur les signes de gang et qu’il se fâche avec les journalistes que tout ce qu’il a réellement fait sur le terrain.

Comment Wall pourrait-il être pire ?

Les Lakers et les Rockets feront-ils finalement cet échange à un moment donné dans un avenir prévisible ? Le temps nous le dira.

